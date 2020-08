¿Cómo lograr que tu decoración sea armoniosa?

Si alguna vez te ha sucedido que al cambiar tus muebles u otros objetos de lugar te causa un tipo de incomodidad, se debe al ruido visual.

Para evitar eso es importante que haya un equilibro en el espacio, para ello aquí te tenemos algunos consejos con el fin de que este no te suceda:

No acumules objetos

Las vitrinas llenas de objetos que no utilizas y que sólo están haciendo un bulto de cosas son la mejor opción. Empieza por depurar estas áreas, recuerda que debe existir una sintonía entre los objetos y debe haber una relación. Si estás acumulando objetos que no entonan y no te causan nada, sácalos.

Si acumulas objetos, no importa cuantas veces llevas a cabo una limpieza masiva, al final terminarás con un montón de objetos que serán arrumbados sobre otros por no tener un lugar o función específica.

Limpia espacios

Es muy importante no acumular cosas en sillas, esquinas o incluso en el piso. Todo debe tener un lugar, ya sea en estantes, repisas, cajones (repetimos, sin acumular). En caso de que no haya espacio para algo significa que algo está sobrando, ya sea algo que está ocupando el lugar de este o este mismo.

Busca organizadores o crearlos tú con elementos reciclados, especialmente vidrio, ya que este se adapta a toda la casa.

Colores y uniformidad

Cuando busques a tus organizadores es importante que escojas colores y texturas coherentes entre sí. Ya sea que te bases en una paleta de color exclusivamente (que te dará más opciones), en una textura o material.

De ser posible, utiliza todo de un mismo material, o mezcla dos, por ejemplo, los cestos del tipo rústicos se llevan muy bien con los objetos de vidrio.

Mantenimiento

Este es probablemente el punto más importante para crear armonía, y al que muchas veces no se le da la suficiente importancia.

Procura darle mantenimiento a tu hogar, con esto nos referimos a que debes prestar atención a las maderas, al brillo de los azulejos, la cocina, baño. Que la regadera esté limpia y en perfecto estado. En muchas ocasiones evitamos el mantenimiento para evitar un gasto que puede parecer innecesario, sin embargo, si decides darle este tratamiento a tus cosas durarán por mucho más tiempo, evitando que tengas que cambiarlas en un lapso más corto, generando un gasto mucho mayor.

También, se sugiere sustituir los objetos de plástico por materiales como madera, metal o fibras naturales. Como ya dijimos el vidrio es armonioso con todos los colores y texturas, además de ser visualmente más agradable. Pueden ir desde botellas de vidrio como recipientes para tus especias, hasta frascos donde depositar los cepillos de dientes.