Revelan nuevos pósters de Mujer Maravilla 1984

A través de las redes sociales, el estudio hizo la revelación de las imágenes para anunciar que el nuevo tráiler de la cinta sobre la heroína de DC será revelado el día de mañana sábado durante la convención virtual de DCFanDome.

El evento, que es uno de los más importantes de DC y Warner Bros. se celebrará este año de forma digital y hablará de los próximos lanzamientos cinematográficos y videojuegos, así como también habrá invitados especiales como los protagonistas de la película Mujer Maravilla 1984 y su directora, Patty Jenkins, al igual que estará presente el cineasta Matt Reeves, quien está detrás de la dirección de The Batman con Robert Pattinson.

#DCFanDome is just 2 DAYS away! Tune in this Saturday as #WW84 kicks things off in the Hall of Heroes! pic.twitter.com/wSov6qJ6w0

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor