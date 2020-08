Aclara Maluma situación con Neymar por canción Hawái

Luego de que Maluma se viera envuelto en la polémica tras viralizarse un video en el que el futbolista brasileño Neymar Jr, canta su tema Hawái, que fanáticos consideraron una burla tras atribuírsele la letra como una dedicatoria a la novia del jugador, Natalia Burich, quien anteriormente tuvo un romance con el cantante, éste aclaró la situación.

"Esta canción la escribimos en combo y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción fuerte, terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspire en ninguna relación", aseguró el intérprete de Felices los 4 en una transmisión en vivo.

El músico colombiano de 26 años hizo hincapié en que realizó el tema que habla sobre una ruptura amorosa por su letra universal en el que muchos podrían sentirse identificados, no obstante, señaló que no fue algo que le haya ocurrido a él, por lo que pidió no inventar cosas.

"Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo tambien hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo", agregó.

Esta declaración surge luego de que Neymar Jr. apareciera en el clip junto a su equipo de fútbol festejando en los vestidores mientras escuchan y entonan la canción Hawái.

Tras ello, internautas aseguraron que el futbolista se burló del reguetonero y la incertidumbre creció cuando el cantante cerró su cuenta de Instagram.

Que Maluma cerró Instagram porque Neymar estaba cantando la canción que él compuso para Natalia, y la Natalia ahora está con el Ney, pero Maluma era amigo de Neymar, y lo mejor es que... ya vieron quién está al lado del Ney? ICARDI! JAJAJAJAJA

Sin embargo, explicó que lo hizo para tomarse un tiempo antes de estrenar su quinto álbum Papi Juancho, que trabajó durante la cuarentena.

"Realmente no sé lo que pasa y no me importa, porque cada quien hace lo que se le da la gana, cada quien necesita un amor en su vida, yo no tengo ningun pedo con él, al revés me siento muy agradecido con todo el equipo de París por poner esa canción al terminar el partido", afirmó.

"Soy un fanatico enfermo del fútbol y a Neymar le deseó todo el éxito del mundo y no le deseo el mal a nadie, no me desgasto con esas cosas", señaló.