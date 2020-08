Vinos hacen ganar a famosos

Actuar y cantar generan buenos ingresos, sin embargo, varios famosos han ido más allá de tales actividades y han encontrado en los vinos una minita de oro, la cual les ha ayudado a que sus ingresos aumenten.

Ryan Reynolds, uno de los actores mejor pagados de Hollywood, tiene un negocio denominado Aviation American Gin, una marca de ginebra producida en Portland (EUA), que acaba de ser vendida por 610 millones de dólares. Esa información la dio a conocer Diageo, compañía británica de bebidas alcohólicas que ha comprado el negocio de Reynolds, cuyo portavoz, Ivan Menezez, explicó en un comunicado que su empresa desea abrirse camino en el negocio de bebidas más selectas, ya que optaba por involucrarse con vinos más económicos.

“Confiamos en que Aviation American Gin continuará dando forma e impulsando el crecimiento de la ginebra súper premium en América del Norte y estamos ansiosos por trabajar con Ryan Reynolds y el equipo de Davos Brands (empresa que engloba la marca de ginebra de Reynolds, Astral Tequila, Sombra Mezcal and Tyku Sake) para acelerar el crecimiento futuro”, dijo Menezez.

Así, el intérprete del personaje “Deadpool” de Marvel conservará su participación minoritaria en la marca. No se sabe si seguirá siendo portavoz, pues luego de que se volviera copropietario fue imagen de la bebida. Una gran cantidad de famosos nacionales e internacionales le han apostado al sector de las bebidas alcohólicas, ya sea creando las suyas o distribuyéndolas, sin que sean marcas propias.

De acuerdo con el diario El País, Jay Z ha incrementado su fortuna gracias al negocio de coñac y champán. En el año 2014 adquirió la compañía Armand de Brignac, donde vende botellas medianas y de litro.

El cineasta Francis Ford Coppola y los actores Drew Barrymore, Brad Pitt y Cameron Diaz han optado por buscar ganancias a través de los vinos blancos y rosados.

Brad y su ex Angelina Jolie se asociaron con vitivinicultores franceses y lanzaron al mercado una edición especial de seis mil botellas de Miraval Rose 2012. Debido al éxito, ambos continuaron invirtiendo, sin embargo, al divorciarse no se sabe cómo quedó este negocio entre ellos.

Cameron cuenta con amplia gama de vinos blancos, rosados y blancos ecológicos que llevan el nombre de Avaline. Son hechos con uvas españolas. “Siempre he creído que la clave del bienestar es el equilibrio. Crear un vino limpio lleno de bondad natural y libre de decenas de extras no deseados me ayuda a encontrar este equilibrio cuando estoy disfrutando de una copa de vino”, mencionó la actriz en Instagram cuando presentó las bebidas.

El tequila se ha vuelto la debilidad de varias celebridades, como Justin Timberlake, Daddy Yankee, George Clooney y Adam Levine, del grupo Maroon Five. Tras acudir a una destilería en el estado de Jalisco, Justin quedó enamorado de dicha bebida, tan es así que decidió crear su propia marca, a la que bautizó como 901, inspirado en el código postal de su ciudad, Memphis.

De acuerdo con varios sitios de internet, George Clooney y dos amigos, entre ellos Rander Gerber, marido de Cindy Crawford, estuvieron de visita en México y probaron varios tequilas. Su afición por estos fue tanta que crearon su propia propuesta, llamada Casamigos.

“La marca se popularizó en Estados Unido gracias a su delicado reposado, con interesantes notas acarameladas de un gran añejo, con presencia aromática con esencia a vainilla”, comentaron tiempo atrás expertos en vinos de Guadalajara. Adam Levine no solo le ha apostado al tequila sino al mezcal también y lo hizo de una singular manera, mezclando ambos y al resultado lo llamó mezquila. Al proyecto del cantante se sumó el guitarrista de Van Halen, Sammy Hagar.

Los dos lanzaron en EUA “el primer mezquila del mundo: Santo”, como mencionaba el comunicado de prensa que distribuyeron en febrero de 2017.

Con una botella oscura y un gran sello dorado que dice “Hecho 100% en México”, tal bebida se compone de un blend de tequila 100 por ciento de agave Weber y mezcal 100 por ciento de agave Espadín.

Kate del Castillo se asoció hace algunos años con la familia Vivanco de Arandas para lanzar su propio tequila, llamado Honor del Castillo. Cuenta con diversas variedades, como Reflexión, blanco; Redención, añejo claro; Afilado, reposado; y Afirmación, de tipo añejo.