Alcaldesa de San Pedro se aísla por posible contagio de COVID-19

Luego de que colaboradores cercanos a la alcalde Patricia Grado Falcón resultaron positivos a COVID-19, la edil se mantienen en aislamiento, en tanto le entregan los resultados para confirmar o descartar la enfermedad.

En entrevista confirmó lo anterior y dijo que en lo que va de la pandemia se han contagiado al menos 30 trabajadores de diferentes áreas, pero hace el lunes, personas muy cercanas a ella le dijeron que estaban contagiados, por lo que el miércoles se hizo unos estudios, para luego hacerse la prueba y en tanto no tenga los resultados, la obliga a resguardarse a fin no afectar a alguien más.

"Hay una infectóloga que está atendiendo a las personas que vamos mandando y nos ha estado orientando y el lunes, en la noche me dicen compañeros con los que estuvimos trabajando todo el fin de semana, pues que resultaron positivos y aunque uno tome las medidas no falta que pase algo, porque anduvimos en la misma camioneta, muy cercanos y pues me preocupa que sea portadora del virus".

Dijo que afortunadamente no presenta ningún síntoma pero puede ser que pueda ser una portadora del virus asintomática y debido a que ha estado asistiendo a eventos como parte de su agenda de trabajo, sería una irresponsabilidad no detener sus actividades, tomando en cuenta que hay personas que se acercan con ella para hacer alguna petición, muchos de ellos adultos mayores que están dentro de los grupos de riesgo.

Patricia Grado recalcó que los brotes del virus que se tiene con los trabajadores municipales, afortunadamente no han tenido que ser hospitalizados y dijo que se decidió enviar a sus casas a alrededor de 120 trabajadores al presentar alguna enfermedad, pues como lo marca el decreto estatal con los grupos en riesgo se deberán extremar las precauciones.

"Es un acto de responsabilidad de no exponerme y no exponer a los empleados y a las personas que se acercan a mí", finalizó.