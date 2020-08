Piden reconsiderar modelo de negocio para el Metrobús Laguna

José Ángel Cuéllar, representante de transportistas de La Laguna, llamó a la Secretaría de Infraestructura de Coahuila a que considere la generación de un nuevo modelo de negocio para el proyecto Metrobús Laguna, toda vez que las condiciones sociales y económicas de México y de la región han cambiado con el impacto de la pandemia del COVID-19.

El empresario señaló que las afectaciones en el gremio debido a la pandemia y las restricciones que la misma han generado han sido "devastadoras", a tal grado que se deben replantear las operaciones generales de todas las rutas urbanas en la región, lo que a su vez cambia el "panorama" que se tenía hasta antes de este año respecto a la viabilidad del Metrobús Laguna.

Puso como ejemplo algunas rutas en las que han tenido que sacar de circulación algunas unidades ante la baja demanda y los altos costos que supone el tenerlas circulando sin el aforo suficiente, además de otras variables como los salarios de choferes, los mantenimientos y la compra de insumos necesarios para la operación regular de cada vehículo.

"Es imposible pensar en qué va a pasar, estamos teniendo reuniones a nivel de concesionarios y rutas para buscar la manera de optimizar recursos porque tenemos muchas unidades paradas que cuestan, tenemos rutas que dan mal servicio, tenemos rutas que a pesar de que se han metido unidades como Dalias, en Dalias hay 39 unidades de las cuales ahorita estamos trabajando con alrededor de 26… Es un problema grave, nos cambiaron las condiciones y los costos son muy similares antes de la pandemia", explicó.

Cuéllar agregó que los cambios principales en las condiciones que deben revisarse en un nuevo modelo de negocios tienen que ver con los aforos, pues si en 2019 se movían en transporte público entre 180 y 200 mil personas diarias, con la pandemia la cifra ha bajado hasta los 85 mil usuarios.

"Ahorita hay que ver la posibilidad de juntarnos el año que viene para retomar el asunto. No estoy de acuerdo con el licenciado (Alfonso) Tafoya, que dice que el último día de agosto tiene una reunión donde van a presentar un modelo de negocio, bueno, el modelo de negocio nunca lo han tenido y con las nuevas características con las que estamos trabajando requieres otro modelo de negocio, no es el mismo… Si no lo tenían, pues menos van a tener este, si ahorita movemos una media de 80 mil gentes en todo Torreón, estamos moviendo menos de la mitad de antes, en el corredor que se está promoviendo del Metrobús antes movíamos ahí solamente 136 mil, o sea, en el puro corredor movíamos mucho más de lo que manejamos ahorita en toda la ciudad", indicó.

El transportista dijo que otros aspectos como el cambio o renovación de unidades se han vuelto "impensables", por lo que en los próximos meses esperan discusiones detalladas respecto a lo que rodeará el proyecto, tanto en el tema de la viabilidad como en las condiciones que habrán de esperar los concesionarios.

"Al hacer un nuevo modelo de negocio hay que ver cuál es el aforo real nuevamente sobre el corredor; ya cambió el valor del precio del dólar, las unidades han aumentado, las refacciones, los costos ya variaron, entonces se tiene que hacer un nuevo estudio, ellos por su parte y nosotros por la nuestra, luego unirnos y hacer un comparativo para fijar una posición, pero te va a cambiar también la cantidad de unidades sobre las que se iba a trabajar sobre la troncal".

Recordó que en 2019 se hablaba de alrededor de 130 vehículos necesarios para "nutrir" la ruta troncal en la Torreón-Matamoros, cantidad que dijo "a lo mejor no se necesitan ni 50, la verdad".

La semana pasada el titular del Órgano Regulador del Transporte Masivo en Coahuila, Alfonso Tafoya, destacó que, pese a las condiciones económicas y sociales que trajo la pandemia, el proyecto Metrobús Laguna seguía "en pie y más necesario que nunca".