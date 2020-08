No hay sustento legal en denuncia contra exalcaldesa de Gómez Palacio: regidor

El regidor Francisco Bardán, principal señalado en la denuncia contra la exalcaldesa y exfuncionarios de la pasada administración municipal de Gómez Palacio, dijo que ya se asesoró jurídicamente y que debido a que él no contrataba directamente a nadie, tiene confianza en que no habrá consecuencias legales, al menos en su contra.

Como se informó, Jesús González Rangel, maestro de la escuela normal rural, presentó el 3 de agosto una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango por nepotismo, cometido presuntamente durante la pasada administración, de la cual Bardán formó parte como oficial mayor.

"En el análisis jurídico que hicimos no hay algún sustento legal para que proceda esa denuncia, en primer lugar, porque me señalan a mí como que yo tuve algo que ver con la contratación de esas personas y se les olvida que por principio de cuentas hay un departamento de Recursos Humanos que es el que autoriza las altas y legalmente hablando, aunque ese departamento pertenezca a la Oficialía Mayor, no era yo quien contrataba", dijo Bardán.

El regidor en la actual administración considera dicha denuncia, interpuesta por un particular, como una respuesta a lo que él ha estado señalando.

"Resulta que el señor que presentó la denuncia es un seguidor fanático de la cuarta transformación, morenista y creemos que es amigo del síndico actual y pensamos que es una respuesta... Muy mal por cierto", dijo Bardán.

Señaló que en caso de que la Fiscalía mandé llamar a los funcionarios citados en la misma habrán de responder conforme a los tiempos que marque la ley.

"Nosotros vamos a responder si nos mandan a citar las instancias, nosotros encantados de la vida. Me pregunto por qué no la interpuso el síndico del Ayuntamiento que ya había hecho este señalamiento hace algunos meses. Creemos que esto es una respuesta burda de esta administración ante estos señalamientos que hemos hecho puntualmente y que incluso hemos documentado", dijo Bardán.

Señalamientos

