Obras no arrancarán hasta que haya reparación: alcalde

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, advirtió que no permitirá el arranque de obras por parte de la Comisión Aguas del Estado de Durango (CAED) ni de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope) sin que antes reparen las obras a su cargo que presentan severos daños.

Como se informó, el Ayuntamiento de Lerdo envió un exhorto a ambas dependencias del Estado para que atendieran a la brevedad cerca de 18 obras a su cargo con severos daños. Ante ello, el edil sostuvo un encuentro con autoridades de la citada comisión.

"Estamos platicando con el titular del CAED, trae dos obras que se van a empezar a ejecutar, ya están licitadas: una en Villa de las Flores, una introducción de drenaje; y una más en la ciudad. Yo le he pedido al director que los trabajos no se empiecen, sobre todo aquí en el Centro de la ciudad hasta que no terminemos las áreas conflictivas", dijo.

Martínez explicó que es un tema que deberán resolver ambas dependencias de forma directa con sus contratistas. Podría ser la próxima semana cuando den a conocer cómo es que van a dar solución a las obras dañadas.

"Los contratistas están haciendo un tema legal, porque hay algunos que ni siquiera el anticipo han terminado, eso les toca a ellos jurídicamente".

Por otra parte, el presidente municipal adelantó que hizo entrega de un paquete de obras a la CAED por un monto cercano a los 75 millones de pesos, en el que esperan obtener créditos para su ejecución.

"El gobernador del estado (José Rosas Aispuro) se le autorizó un crédito de 1,800 millones de pesos...La próxima semana tengo que ir, van a subir una primera remesa de hasta 400 millones de pesos y eso va a permitir que el municipio se beneficie con algunas obras", comentó el alcalde, quien adelantó que se trata de obras de redes de agua y drenaje, así como la propuesta de construcción de una nueva unidad deportiva y algunas pavimentaciones, que también están en pláticas con Secope.