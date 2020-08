Destacan esfuerzos para evitar contagios de COVID-19 en Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, indicó que, tomando en cuenta la incidencia de contagios del COVID-19 en las últimas semanas y la recuperación de empleos en la ciudad, "estamos mejorando".

Destacó el esfuerzo que han realizado las autoridades de los diversos niveles y la propia ciudadanía, misma que en lo general ha venido acatando las restricciones necesarias para evitar nuevos contagios, principalmente en el uso adecuado del cubrebocas y el evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.

Comparó los esfuerzos en Torreón con los de otras ciudades, como el caso de Saltillo, donde se han detectado mayores contagios a la par de su reactivación económica.

"Son datos positivos, alentadores, estamos mejorando, que hay menos casos activos, positivos y que va disminuyendo (contagio) y si nos comparamos con otras ciudades de Coahuila que antes tenían en los números menos incidencia, pues ahora se han ido muy por arriba de Torreón... Es simplemente una realidad, la pandemia no baja la guardia, entonces tenemos todos que mantener este cuidado", admitió.

Las declaraciones del alcalde se realizaron en el marco del segundo operativo "Trabajando en equipo contra el COVID-19" de ayer jueves, acciones de promoción al uso de cubrebocas y sanitización del transporte público que se realizaron en el cruce de la avenida Pavorreal y calzada Vasconcelos, uno de los entronques con mayor tráfico vehicular de la ciudad.

Pese a que las cifras sanitarias no registran repuntes en Torreón desde hace semanas, el alcalde fue claro al llamar a la gente a que se mantengan las precauciones necesarias, pues solamente con ese tipo de acciones se podrán lograr tendencias definitivas a la baja en el tema de nuevos contagios y por ende se podrá reactivar de una mejor forma la economía local.

"Lo ves en todas partes. Si vamos ahorita a esta tienda, no te van a dejar entrar si no traes cubrebocas, si vas a un restaurante o estás en las oficinas... Eso habla bien de que ya todo mundo sabe lo que tiene que hacer... Todos podemos ser víctimas si no nos cuidamos", dijo Zermeño, quien además pidió el apoyo de los diversos actores de la sociedad para recordar a la población que las medidas preventivas "deben mantenerse" mientras la vacuna se comienza a distribuir de forma masiva.

Respecto al tema del empleo, las autoridades estatales señalaron la semana pasada que durante julio Coahuila fue uno de los tres estados con mayor recuperación de plazas laborales, con 6,645 nuevos puestos formales, de los cuales unos 1,680 pertenecen a la región Laguna, principalmente a la ciudad de Torreón.

Recuperación

