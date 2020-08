Fernanda Castillo debuta en el terror

La actriz, Fernanda Castillo, quien se ha vuelto una de las actrices más solicitadas en el cine y la TV, llegó ayer a Torreón con el estreno en la salas del filme Cuidado con lo deseas. Se trata de su debut en el género del terror.

El largometraje teje una historia de suspenso, horror y crimen a través de los ojos de "Pamela" (Valery Said), una niña que está a punto de cumplir 8 años y que recibe como regalo un misterioso muñeco llamado Hellequin.

Este regalo cambiará la vida, no sólo de "Pamela", sino de su familia, que guarda graves secretos y traiciones.

Hellequin, el bufón maldito, en realidad sólo es un vehículo que exhibe las más bajas pasiones de los familiares de la niña, formándose así un thriller que mantiene al espectador en suspenso constante.

Dirigida por el realizador mexicano Agustín Tapia, esta coproducción entre México y España fue rodada en distintas locaciones del Ajusco y Valle de Bravo, según informó un comunicado.

Su mayor característica es la cantidad de giros inesperados que tiene la historia, en un guión que no da espacio a lugares comunes.

Es el primer largometraje que la actriz mexicana Fernanda Castillo hace en el género de suspenso, luego de que su carrera estuviera enfocada principalmente a la comedia y al drama. Ella interpreta a "Nuria", la mamá de la pequeña "Pamela". El resto del elenco está conformado por Juan Ríos (papá) y por Iván Arana (el tío "Esteban"). "En los últimos años, he realizado muchísima comedia en el cine y la verdad es que, cuando llegó este guión, me sorprendió y me encantó. Me dejó muy intrigada y por eso entré al proyecto. Está muy bien llevado y es una gran oportunidad para arriesgarme como actriz a hacer algo totalmente distinto y marcar límites diferentes en mi carrera", dijo Fernanda Castillo en la misiva.

Y es que Cuidado con lo que deseas (2020) es una película con detalles poco comunes en el cine nacional.

Regularmente, el horror proviene de algún elemento exterior, pero la grandeza de este filme radica justamente en que el mal no está escondido sólo en un muñeco, sino en las propias personas, en los adultos, que son la antítesis de la inocencia infantil.

"El mensaje de la película es que el monstruo no está afuera y no se esconde en la oscuridad, sino que está adentro de nosotros y se llama ambición y poder.

"La película pone una ventana a esto que tiene que ver con nuestras bajas pasiones y deseo, y todo es visto desde la mirada de una niña", agrega Castillo.