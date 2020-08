Advierten con despedir a empleados de Gómez Palacio

El Ayuntamiento de Gómez Palacio anunció la baja definitiva para cualquier autoridad, regidores o empleados municipales y de organismos descentralizados que hagan fiestas con más de 15 personas. Este tema inquietó a los integrantes del Cabildo.

El oficial mayor del Municipio, Karol Wojtyla Martínez, envió una circular con fecha del 18 de agosto a los directores, secretario del Ayuntamiento, tesorero, contralor, síndico, regidores, jefes de departamento, sindicato municipal, organismos descentralizados y en general, a todo el personal del Municipio. Se indica que en atención a las medidas sanitarias por los tres órdenes de gobierno y en cumplimiento al decreto estatal, Gómez Palacio se encuentra catalogada como una de las ciudades con mayor número de casos positivos de COVID-19.

Bajo esa premisa, el oficio recordó que el acuerdo menciona que en reuniones o celebraciones familiares solo pueden asistir hasta un máximo de 15 personas, cuidando las medidas de seguridad sanitarias. Las celebraciones que superen este límite de personas se consideran masivas y quedan estrictamente prohibidas.

El problema que se derivó fue que en el oficio se anuncia la baja de funcionarios: "Esta administración ha determinado que queda estrictamente prohibido que el personal a su cargo asista a reuniones sociales que no cumplan con las determinaciones señaladas, por lo que deberá informarlo a la brevedad posible, reiterando que el personal que se ha identificado en desacato a lo ordenado será acreedor a multas establecidas en el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio así como a la baja definitiva y la terminación de la relación laboral con el Republicano Ayuntamiento", cita la circular.

Por lo anterior, el regidor Francisco Bardán solicitó ante el Cabildo una explicación del argumento legal por el cual se darían de baja a los empleados que incurran en estas prácticas.

"Llegó un oficio del oficial mayor donde consideramos que amenaza a todos los empleados con correrlos y la pregunta es: ¿cuál es el argumento legal que tiene el señor para dar de baja a empleados por esta razón? Porque el decreto nada más dice que serán sujetos de sanciones pero no se habla de baja", dijo previamente Bardán.

La alcaldesa, Marina Vitela, recordó que la pandemia ha afectado a varias personas del Ayuntamiento y que lamentaba que muchas personas todavía no comprendan la situación. "Tenemos más de 200 personas contagiadas, de las cuales ya se recuperó una gran parte pero todos los días tenemos gente contagiada. Voy a revisar eso que dice que es como una amenaza, no tengo el documento a la mano...Voy a revisar el documento y se habrá de corregir lo que se tenga que corregir, sin embargo les pido a todos que nos ayuden y que la gente entienda que no podemos ahorita salir. Si yo pudiera decretar algo, sería prohibir las fiestas", dijo.

Bardán reconoció a Vitela su esfuerzo para contener los contagios pero también expresó su preocupación porque se gire un oficio de este tipo sin su conocimiento. La regidora morenista, Elda Nevárez, también dijo que le inquietó el documento del oficial mayor pero que prefería externar está inquietud directamente con el funcionario.