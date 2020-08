El futuro de la comunicación

El lagunero Marco García notó su interés por la comunicación desde que cursaba la preparatoria. Allí se entregó a la música y la creatividad para generar herramientas y transmitir su sentir. Ya en la universidad, se percató del potencial existente al unir sus tres pasiones y así poder proponer ideas diferentes.

Más tarde, gestionó su propio proyecto y lo materializó en una agencia de publicidad, donde la música y el sonido le abrieron el panorama para ejercer la comunicación.

"Conociendo esa parte inconsciente del cerebro, me llevó a meterme mucho en temas de programación neurolingüística y de neurocomunicación. Y es algo que he estado estudiando bastante y que la verdad también me apasiona".

García indica que el audio y la música son herramientas muy poderosas. Aunque la tradición dicta que una imagen dice más que mil palabras, la realidad es que existe una saturación visual. Afirma que el ser humano aprende a conocer el mundo por medio del oído, pues es el primer sentido que se desarrolla dentro del vientre materno.

"Con sonidos podemos hacer que modifiques tu fisionomía, podemos modificar tu frecuencia cardíaca, tu respiración, que comas más rápido o más lento, que te sientas triste".

Otro de sus proyectos es compartir valores con los jóvenes a través de conferencias, para ayudarles en su crecimiento personal y profesional. Este trabajo social también se vio modificado por la pandemia al no efectuarse eventos públicos.

"Generalmente íbamos a un teatro a dar conferencias, o íbamos en algunas ocasiones a auditorios de escuelas. Es algo que está frenado con toda la pandemia".

Marco García relata que, tras el arribo de la Covid-19, sus proyectos se vieron afectados. Aunque revela que siempre ha mantenido un semblante optimista en el que refleja la idea de que las crisis son grandes oportunidades.

"No me aterré, la verdad, a pesar de que al principio se empezaron a ver cambios de inmediato. Hubo clientes muy importantes a nivel nacional que se vieron muy afectados y tuvieron que prescindir de los servicios. A pesar de eso, yo no me aterré tanto porque dije: 'Aquí es el momento de usar la creatividad y ver qué es lo que podemos hacer'. Aunque personalmente sí pasas por todas las etapas: del optimismo al aburrimiento, al cansancio o al agotamiento del encierro".

García lo tuvo claro: la urgencia de la situación radicaba en adaptarse a los cambios. Afirma que la propia tecnología fue auxiliar en la problemática, pues el 90 por ciento de sus servicios tiene que ver con ella.

Asimismo, divisa que el próximo paso es preocuparse por el futuro, pues una vez asentado en la nueva normalidad, la cuestión es prevenir los acontecimientos venideros.

"Justo en este momento, estamos viendo una inversión en equipo para hacer frente a esto de forma permanente. Incluso estamos valorando la posibilidad de dejar el espacio físico, de dejar la oficina y trabajar a distancia".

Marco García comparte que trabaja con su equipo en nuevas formas de comunicar, pues la era digital ha dado un gran paso en el mundo. Considera que la simpleza será una estrategia poderosa, pues las grandes producciones con cámaras de cine y pautas millonarias ya no funcionarán como antes. Hoy el teléfono inteligente ocupa un lugar primordial en la generación de la comunicación.

"Me la he pasado tomando cursos y capacitaciones. Entonces vimos otra área de oportunidad en el tema del podcasting y estos formatos de audio que van a ser fundamentales".

La razón de esta nueva oportunidad para el audio se desglosa en los pocos datos que consumen, a esto se añade la tendencia que están siendo en lugares como Estados Unidos; México no es la excepción.

"Cada vez hay más jóvenes que escuchan podcasts, que la música ya no la consumen de la radio, sino de las plataformas digitales. Con los adultos sucede lo mismo. Hay muchas ventajas: consumen menos datos, es más rápido, puedes escucharlo mientras haces cualquier otra actividad y eso nos está abriendo una oportunidad, y vamos a prepararnos para tomarla como especialistas en audiomarketing pero también como creativos".

Mientras que en el tema de las conferencias, García afirma que la estrategia es similar y se encuentra mudando sus contenidos a las plataformas virtuales.

El lagunero Marco García considera que el podcast es el futuro de la comunicación.