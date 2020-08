Alex Diego cree que representa lo mismo enfrentar al América que al Atlas

Victorias en fila contra el Cruz Azul y el América, respectivamente, han colocado al Querétaro como la sensación del torneo; sin embargo, su director técnico, Alex Diego, no se deslumbra por dos juegos.

Para el estratega, el partido del sábado frente al Atlas, último lugar de la tabla general, no se percibe distinto al que sostuvieron contra las Águilas, por más que la calidad del adversario sea distinta.

"(Medirse al Atlas) representa lo mismo que enfrentar al América. Es una oportunidad más de seguir creciendo y posicionándonos como un equipo que va a pelear en la Liga", comentó.

Diego, quien tiene 35 años y es el entrenador más joven del circuito, reconoció que su conjunto ha encontrado el ritmo deseado, aunque no desestimó la amenaza que significa un rival sin triunfos y, por ende, mayor necesidad.

"Al principio, nos costó, pero el equipo entendió que teníamos que rozar los partidos perfectos y, con el Atlas, no va a ser diferente; es un rival peligroso, que se juega la vida. Se vuelven más peligrosos que los de arriba, porque sienten más presión y están más alerta", consideró.

De acuerdo con el timonel, el buen andar de los Gallos en el Guardianes 2020 debe serle adjudicado a los futbolistas, a quienes otorgó reconocimiento por dar resultados a pesar de contar con un perfil bajo.

"Me siento contento por el respaldo y compromiso de los jugadores. Me lo dieron a mí, pero el mérito es de ellos. Yo puedo tener una idea o algún plan, pero, si ellos no ejecutan y tienen buena actitud, se queda en el aire. Tienen mucha capacidad; algunos, si bien no son muy conocidos en el medio, por su buen trabajo, poco a poco los irán conociendo", finalizó.