Las cinco curiosidades de Robert Plant

El 20 de agosto de 1948, la ciudad de West Bromwich presenció el nacimiento de quien se volvería uno de los íconos más importantes en la historia del rock: Robert Plant.

El mítico vocalista de Led Zeppelin cumplió 72 años y para homenajearlo, se recordarán algunos de los momentos que marcaron la vida del músico inglés.

Amor por el futbol

Además de la música, otra de las grandes pasiones de Robert Plant es el futbol. Su equipo favorito es el Wolverhampton Wanderers, donde actualmente juega el mexicano Raúl Jiménez.

El amor por los colores de los Wolves inició desde que era chico, ya que vivió la mayor parte de su juventud en la ciudad de Wolverhampton. Tanto es su fanatismo que en 1974 puso en riesgo su matrimonio por festejar el título de la Copa de la Liga que el conjunto inglés conquistó.

"Supongo que es un poco como una religión, si bien no llevo el crucifijo a lo largo de la semana, aunque sí solía hacerlo. Me ha complicado mi matrimonio durante un tiempo. Cuando ganamos la Copa de la Liga en 1974, me llevó tres días volver a casa desde Wembley a Worcestershire. No tenía idea de donde estaba", confesó en el 2008 al "Birmingham Mail".

En el 2009 fue nombrado presidente honorario del club.

El día que conocieron a Elvis Presley

A principios de los años 70, Led Zeppelin tuvo un encuentro con Elvis Presley, donde el guitarrista Jimmy Page bromeó con el intérprete estadounidense.

"Cuando los Zeppelin conocimos a Elvis, después de uno de sus conciertos a principios de los años setenta, me di cuenta que no era tan alto como yo, pero tenía complexión de cantante. En aquel momento, Jimmy Page se rió con Elvis contándole que nosotros nunca hacíamos pruebas de sonido, pero que si las hiciéramos cantaríamos canciones suyas.", reveló a "Rolling Stone" en 1974.

Este hecho se dio en una presentación de El Rey en Los Ángeles, concierto que quedó grabado en el álbum "Live in L.A.".

Dedicó "All My Love" a su hijo Karac

En 1979, Led Zepepelin publicó "In Through the Out Door", su último disco de estudio. En él viene el tema "All My Love", el cual dedicó a su hijo Karac, quien falleció a causa de una infección estomacal en 1977 a la edad de cinco años.

En su momento, Plant sugirió a la banda que cerraran sus conciertos con dicho tema, a lo que el baterista John Bonham se negó en varias ocasiones.

Legado musical

The Golden God es considerado como uno de los músicos más influyentes en toda la historia. Creó una de las imágenes más icónicas en la historia del rock gracias a su vestimenta y a su presencia en los escenarios. En el 2006, la revista "Hit Parade" lo nombró como el mejor vocalista de metal de todos los tiempos. A la vez, el medio "Rolling Stone" lo posicionó en el lugar 15 de su lista de los 100 grandes cantantes de todos los tiempos.

No le gusta cantar "Stairway to Heaven"

El álbum Led Zeppelin IV de 1971 contiene uno de los temas más famosos del grupo: "Stairway to Heaven". Sin embargo, el músico manifestó que es una canción que no le gusta tocar en vivo ya que su aporte no fue muy satisfactorio para él.

"No es que sea una de mis canciones favoritas, sino que pertenece a una época en particular. Si hubiera estado involucrado en la composición instrumental, sentiría la personalidad y lo magnífico del track. Es una canción sofisticada, pero mi contribución solo fue escribir la letra y cantarla. El tema trata sobre la fe y los valores británicos. Es un tanto abstracto", explicó Plant al programa "The Big Interview"