¿Cómo congelar correctamente las frutas?

Las frutas frescas son un grupo de alimentos que se utiliza en seguidas ocasiones para preparar recetas que van desde postres hasta bebidas. Así, son un ingrediente que no falta en nuestra cocina, aunque requiere métodos especiales para conservarse, como la congelación.

Congelar las frutas correctamente es posible con algunos trucos. Aquí te compartimos cómo hacerlo.

Al congelar, es importante que se siga las instrucciones adecuadas para evitar que las frutas se deterioren por las frías temperaturas del congelador.

Selecciona los contenedores

Un documento publicado por la Universidad de Georgia explica que antes de comenzar a elegir las frutas que se van a congelar es necesario tener en cuenta que los contenedores donde se almacenarán los cuales no pueden ser de cualquier tipo, por lo que se debe conseguir recipientes con tapa elaborados con materiales que soporten las bajas temperaturas.

También se pueden utilizar bolsas de plástico con cierre hermético, o bien reutilizar frascos de vidrio limpios. Esta segunda opción ayudará a mantener más frescas las frutas favoritas y será más sencillo que este material soporte la temperatura del congelador.

Preparar las frutas

Antes de almacenar las frutas se debe elegir aquellas que estén maduras y sin manchas que nada tienen que ver con el color normal del alimento de que se trate, Allrecipes Magazine recomienda enjuagar las frutas y esparcirlas sobre una bandeja, luego, rociarlas con una solución de agua con una cucharada de azúcar o jarabe de maíz, lo que conservará el sabor de las frutas por más tiempo.

Hay que tomar en cuenta que las bayas o moras como arándanos, fresas y frambuesas requieren de especial cuidado durante el manejo y almacenamiento. Con estas frutas se puede descartar la aplicación de la solución de azúcar.

Las frutas que pueden oxidarse, como las manzanas, peras o duraznos requerirán de una aplicación de ácido ascórbico (vitamina C) para mantenerse frescas. Para ello, la Universidad de Georgia sugiere utilizar una tableta de este nutriente o una cucharada de polvo diluida en tres cucharadas de agua. Rociar la preparación sobre las frutas y luego almacénalas en el congelador. En caso de no encontrar vitamina C, se puede usar jugo de limón.

Llevar al congelador

Según Allrecipes Magazine, el secreto para congelar correctamente los alimentos radica en mantener la humedad dentro de los empaques con las frutas y eliminar el aire dentro de los mismos. El aire podría cambiar el sabor y color de tus alimentos por lo que este paso es indispensable, con un popote se puede aspirar y quitar el aire de las bolsas de plástico, o bien, si se utilizan recipientes, basta con tapar tus alimentos correctamente.

La Universidad de Georgia aconseja sellar las bolsas con cinta adhesiva para evitar que el aire entre por el empaque. Finalmente, meter al congelador las frutas, cuidando que sea poco a poco si se van a congelar grupos distintos, esto es para evitar que se sobrecargue tu electrodoméstico.

Descongelar para usar

Antes de comenzar a preparar los alimentos, es necesario poner las frutas a descongelar a temperatura ambiente, se pueden enjuagar para acelerar este proceso. Hay que utilizarlas cuando están completamente descongeladas.