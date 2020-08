Muere aclamada participante de Rupaul's Drag Race, Chi Chi DeVayne

Originario de Shreveport, Louisiana, Zavion Davenport participó en la octava temporada de RuPaul 's Drag Race, ganando fama y cariño del público que ve el reality show.

De acuerdo al medio EW, Zavion había sido diagnosticado con esclerodermia en 2018 y había estado luchando contra diversos padecimientos desde entonces.

Uno de los momentos que marcó su carrera como 'Drag Queen' fue una lucha de lip sync de su temporada donde interpretó el tema And I’m Telling You I’m Not Going de Jennifer Holliday en contra de Thorgy Thor.

Gracias a su fama, Chi Chi fue invitada de regreso al programa en la tercera edición de All Stars.

lets all remember chi chi like this.... a fierce passionate performer that LOVED what she did. she was an amazing drag queen and most importantly.. an amazing human being. we love you chi chipic.twitter.com/mr16vrCpkT