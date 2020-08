Cuties, el filme que proyecta la diferencia cultural y la hipersexualización femenina

En cientos de denuncias en las redes sociales, internautas mencionaron que la película promovía la hipersexualización de niñas de 11 años y que podría incitar a delitos sexuales en su contra. Incluso, hubo quienes crearon una solicitud en 'Change.org' para pedirle a la plataforma la eliminación definitiva del largometraje.

Sin embargo, la directora de 'Cuties', Maïmouna Doucouré en múltiples entrevistas previo a su lanzamiento en el festival de Sundance en Utah, Estados Unidos, mencionó que lo que trata de proyectar su película es justamente eso, mostrar la hipersexualización de niñas en los barrios de Francia, donde a muy temprana edad comienzan a desarrollar su mentalidad para convertirse en mujeres.

La protagonista Amy, una pequeña que al pertenecer a una familia tradicional musulmana, encuentra el choque generacional con otras niñas de su misma edad que crecieron en una familia 'libre' y que expresan su crecimiento de una manera totalmente diferente a ella.

Con un grupo de baile, Amy ingresa a escondidas de su familia y comienza a descubrir movimientos, actitudes y perfiles que contrastan con lo que su religión le había instruido ser lo 'correcto'.

Fue la misma cineasta, Maïmouna, quien relata como ella lo vio a esa edad, ir con sus atuendos tradicionales y ver a niñas de 11 años bailando sensualmente y con pequeños atuendos siendo apoyadas por su madres.

Luego de las denuncias hacia el equipo de mercadotecnia de la plataforma mundial, Netflix emitió un comunicado pidiendo disculpas tanto a los usuarios como a los creadores de la misma película por proyectar un mensaje erróneo.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.