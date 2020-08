Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, declaró este jueves que tomando en cuenta la incidencia de contagios del COVID-19 en últimas semanas y recuperación de empleos en la ciudad "estamos mejorando".

Destacó el esfuerzo que han realizado las autoridades de los diversos niveles y la propia ciudadana, misma que en lo general ha venido acatando las restricciones necesarias para evitar nuevos contagios, principalmente en el uso adecuado del cubrebocas y el evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.

Comparó además los esfuerzos en Torreón con los de otras ciudades, para ello caso de Saltillo, en donde se han detectado mayores contagios a la par de su reactivación económica.

"Son datos positivos, alentadores, estamos mejorando, que hay menos casos activos, positivos y que va disminuyendo (contagio) y si nos comparamos con otras ciudades de Coahuila que antes tenían en los números menos incidencia, pues ahora se han ido muy por arriba de Torreón, bueno es simplemente una realidad, la pandemia no baja la guardia, entonces tenemos todos que mantener este cuidado".

Pese a que las cifras sanitarias no registran repuntes en Torreón desde hace semanas, el alcalde fue claro al llamar a la gente a que se mantengan las precauciones necesarias, pues solamente con ese tipo de acciones se podrán lograr tendencias definitivas a la baja en el tema de nuevos contagios y por ende, se podrá reactivar de una mejor forma la economía local.

"Lo ves en todas partes, no hay un solo negocio que tú vayas, si vamos ahorita a esta tienda no te van a dejar entrar si no traes cubrebocas, si vas a un restaurante o estás en la oficinas y eso habla bien de que ya todo mundo sabe lo que tiene que hacer... Todos podemos ser víctimas si no nos cuidamos".

Respecto al tema del empleo, las autoridades estatales señalaron la semana pasada que durante julio Coahuila fue uno de los tres estados con mayor recuperación de plazas laborales con 6 mil 645 nuevos puestos formales, de los cuales unos mil 680 pertenecen a la región Laguna.