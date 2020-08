Matt Reeves revela pósters de The Batman

“¡Emocionado de compartir el primer vistazo de nuestro logo oficial de The Batman y algo del padre trabajo de arte de #DCFanDome por el asombroso @jimlee. Ve más sobre #TheBatman en el evento global de #DCFanDome en Hall of Heroes este sábado, 8/22!”, escribió el cineasta junto a los pósters de “Batman”.

En las ilustraciones creadas por Jim Lee en colores negro y rojo, aparece el héroe de DC parado sobre un edificio.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor