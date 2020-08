1920: Nace Consuelo Velázquez, la aclamada compositora de Bésame mucho

La compositora mexicana Consuelo Velázquez, autora de Bésame mucho, considerada "La Canción del Siglo", con la cual se consagró a nivel nacional e internacional, es recordada este viernes, a 100 años de su nacimiento.

Consuelo Velázquez Torres Ortiz nació el 21 de agosto de 1920 en Ciudad Guzmán, Jalisco, y falleció el 22 de enero de 2005 por complicaciones de una caída que tuvo en octubre de 2004 en la escalera de su casa.

La multipremiada compositora dio muestra desde pequeña de sus grandes dotes musicales, pues a los cuatro años tocaba el piano sin haber tomado clases y a los seis ofreció su primer recital en la Academia de Serratos.

Sus maestros fueron Ramón Serratos y Aurora Garibay, con quienes se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en el Conservatorio Nacional y en el Palacio de Bellas Artes, donde en 1938 se recibió como pianista de concierto.

Tras graduarse se incorporó a la radiodifusora XEQ como ejecutante de música clásica y conoció a Mariano Rivera Conde, entonces director de programación, quien se convirtió en su esposo el 25 de octubre de 1944.

Velázquez escribía en secreto algunas melodías, las cuales se volvieron populares gracias a su capacidad de expresar lo que sólo se puede decir a través de una canción.

Su primera creación fue Bésame mucho, misma que la consagró como una de las mejores compositoras a nivel mundial, al ser interpretada por cantantes nacionales e internacionales.

El tema, que ha logrado conquistar al mundo, surgió en plena Segunda Guerra Mundial y desde entonces es la canción mexicana más conocida, tocada, grabada y traducida a nivel internacional.

Ha sido la única melodía mexicana que ha permanecido 12 semanas en el primer lugar del Hit Parade de Estados Unidos. El primero que la grabó fue Emilio Tuero.

También figuran la Orquesta Sinfónica de la Piazza di San Marcos, Venecia; Los Coros del Distrito Ruso, Plácido Domingo, Pedro Vargas, Linda Ronstadt, Cesária Évora, Adi Jatel, Anama, Magdalena Zárate, Luis Miguel y Diana Krall, entre otros.

Esta composición ha sido utilizada como tema para varias películas nacionales y extranjeras como A toda máquina, The moon over parador, Sueños de Arizona y Moscú no cree en lágrimas, la cual ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera. También ha sido incluida en el filme Grandes esperanzas, de Alfonso Cuarón.

Velázquez también es autora de Al nacer este día, Anoche, Aunque tengas razón, Cachito, Déjame quererte, No me pidas nunca, Amar y vivir, Los pequeños detalles, Volverás a mí y Yo no fui, entre muchas otras.

Fue también diputada federal, presidenta de la Sociedad de Autores y Compositores de México, así como vicepresidenta de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, a la que pertenecen 44 países.

Se hizo acreedora al galardón del Consejo Panamericano de la CISAC y al Special Citation of Achievement Award, otorgado por la Broadcast Music Incorporated de Estados Unidos; además fue reconocida como hija predilecta de Ciudad Guzmán, Jalisco.

Representó a México en el Festival Internacional de Cancao Popular Do Rio de Janeiro, Brasil, y en el Festival Internacional de Música de Moscú, Rusia.

En 1999 fue invitada a Puerto Rico donde se le entregó el premio Grandeza de la Mujer Latina, y ese mismo año recibió el galardón Lo Nuestro, otorgado por Univision en Miami, Florida, mientras que Bésame mucho fue declarada "La Canción del Siglo".

Recibió la presea "Emilio Azcárraga Milmo" a la excelencia profesional, y en 2003 fue homenajeada por la Sociedad de Autores y Compositores de México, acto durante el cual se develó un busto escultórico de ella, realizado por Sergio Peraza.

El 25 de octubre de 2004, la compositora sufrió una caída en la escalera de su casa ocasionándole varias costillas fracturadas y posteriormente se le colapsó un pulmón. Estuvo internada dos meses ocho días y falleció el 22 de enero de 2005.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, esta ciudad adoptaría la frase "Bésame mucho" después de constatar que la canción de Velázquez es una de las más asociadas en el mundo con México.

En 2011, Carlos Rivera, el ganador de la tercera edición del “reality” La academia, incluyó en su CD Mexicano, el tema Amar y vivir, que también ha dado prestigio a la compositora.

Por otro lado, el cantautor Óscar Chávez, ese mismo año incluyó la pieza Verdad amarga, en el repertorio que presentó en su espectáculo del 27 de agosto en el Auditorio Nacional.

En 2012 fue homenajeada por el portal google con un doodle con motivo de su aniversario de nacimiento.