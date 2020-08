Tecnología, la mejor aliada de Moenia

Desde que comenzó su carrera, a mediados de los noventa, la tecnología ha sido la mejor aliada de Moenia, ya que se ha involucrado en la propuesta musical que les ha dado el éxito a sus integrantes.

“Hoy más que nunca dependemos de la tecnología. Al inicio de nuestra carrera la usábamos como un recurso por la música electrónica, ya que esta siempre ha estado ligada por los sintetizadores y los software de producción musical.

“Siempre estábamos y estamos viendo qué sale, pero eso era muy diferente a como, por ejemplo, cambiaron las formas de hacer música y distribuirla, ya que las redes sociales se volvieron el medio para hacer promoción, ahí ya no teníamos opción, teníamos que usar esas herramientas y ahora con la pandemia, en definitiva, estamos muy dependientes de la tecnología, pese a que creo que no es bueno tener tanta dependencia hacia la misma”, dijo Alejandro “Midi” Ortega.

Alejandro, junto con Alfonso Pichardo y Jorge Soto, ofrecieron ayer una entrevista exclusiva vía Zoom con El Siglo de Torreón, donde contaron cómo han logrado evolucionar sin perder su esencia y además anunciaron un show virtual que tendrán este 21 de agosto a las 20:30 horas.

“Estamos contentos de saludar a la gente de Torreón. Los queremos invitar a este concierto que tendremos, el cual lleva por nombre Irrepetible. Vamos a tocar el disco Stereo Hits, uno de los consentidos de la gente, en el que rendimos tributo a bandas hispanoamericanas de los ochenta; también tocaremos rolas que la gente quiere oír de Moenia”, comentó Pichardo.

Soto explicó que debido a la pandemia no lograron ensayar juntos, sin embargo, el mismo viernes se verán antes del recital, con todas las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, y será entonces cuando realicen distintas pruebas.

“Normalmente nos mandábamos las secuencias y luego nos veíamos para ensayar, sin embargo, por la contingencia no logramos hacer eso, pero pues ya llevamos mucho tiempo recorrido, así que nos conocemos bien. Les aseguro que la cuestión musical quedará perfecta”.

Desde su hogar, Ortega comentó que la venta de boletos se lleva a cabo a través de la página de Ticketmaster. Aclaró que el acceso no será personal, ya que lo podrán usar entre amigos o familiares.

“Al adquirir sus entradas virtuales, con su acceso ayudarán a regenerar el movimiento en la industria del espectáculo. Hay personas del staff de nosotros y de todos los artistas que la están pasando mal ante la falta de eventos. Ahora, también les cuento que vamos a presentarles un show irrepetible, hemos cuidado hasta el más mínimo detalle en la escenografía y en otros factores”.

Hace unas semanas, Moenia estrenó el sencillo Solo lastimaste. Se trata de una colaboración con la argentina Della Ciprian, en la que envían a sus seguidores un mensaje acerca del cuidado del medio ambiente.

“Creo que lo que la canción propone es que no debemos olvidar que estas cosas pasan también porque nosotros las hemos generado con todo el maltrato que le hemos dado al planeta, pensando que tenemos carta libre para hacer lo que sea con la naturaleza, pero ya vimos que todo se nos puede salir de las manos y viene una cosa como la que estamos viviendo”, sostuvo Alfonso.

Jorge explicó que al ser Moenia uno de los grupos que más tocadas ofrecen en la república mexicana y otras naciones, con la llegada de la contingencia fue como “dar un frenón al ir conduciendo a 100 kilómetros por hora”. “Para inicios de verano contábamos con un extenso tour por México y Estados Unidos, bajo un concepto denominado Hagamos contacto. Ahora, no todo ha sido malo, la parte positiva de todo esto es que hemos estado componiendo e ingeniando nuevas cosas”.

El vocalista de la agrupación intérprete de éxitos como Déjame entrar y Ni tú ni nadie reveló cómo es que han evolucionado con el paso de los años sin perder su esencia y sin alterar su género, conocido como synth pop.

“Ha sido un proceso natural. Cuando eres una persona que se dedica a cosas creativas, lo que buscas es el cambio para no aburrirse y no quedarse en lo mismo, eso siempre nos ha llevado a buscar otras formas de expresión que pueden ser conceptos para un disco o variar el equipo que utilizamos. No somos los mismos que cuando empezamos, no solo en nuestras capacidades como músicos, sino como personas y eso también te lleva a querer expresarte de diferentes maneras”, contó Alfonso.

Soto comentó que aunque varias bandas o solistas han recurrido al sonido urbano para permanecer en la música o llegarles a las nuevas generaciones, ellos no han tenido que inclinarse por esa opción.

“Con el género reguetón, que está tan de moda, nos han dicho que por qué no incursionamos ahí, y es que para nosotros no hay necesidad de cambiar lo que hacemos porque lo electrónico es lo que queremos hacer y el espacio creativo que nos gusta explorar. Aclaramos que respetamos el género”.

Por último, Alfonso Pichardo recordó que no olvida Torreón porque siempre les va bien aquí y porque hace tiempo él se enfermó justo antes de cantar en el Club Campestre de Torreón. “Nos tocaba cantar en el club y entonces ese día tuve un problema muy duro en el intestino. Me llevaron de urgencia al hospital, los médicos hicieron lo suyo, me regresé a dar el concierto y luego volví al hospital y estuve internado dos días allá en sus tierras”, puntualizó.