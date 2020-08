Estiman que 16 mil se quedarán sin IMSS

De acuerdo a los datos dadas a conocer por Julio Gutiérrez Méndez, delegado del IMSS en Durango, 16 mil trabajadores del estado se quedarán sin seguro social porque fueron dados de baja de su trabajo.

Explicó que a finales del mes de diciembre se contabilizaban 13 mil 316 patrones en todo el estado, sin embargo, la cifra ha ido a la baja y actualmente se tienen 13 mil 203 patrones.

Esto significa que existen 159 patrones menos y con ello miles de trabajadores que han perdido su empleo.

Y precisamente en cuanto a los trabajadores, dijo que en las cifras que ellos tienen están 16 mil empleados que están a punto de perder su seguridad social o algunos ya la perdieron.

Ante ello, el mismo delegado los invitó a acudir a las oficinas del IMSS para tratar de arreglar esta situación y evitar ser dados de baja para evitar perder los cinco seguros que ofrece el IMSS a los trabajadores dados de alta.

El primero de los seguros es la atención en caso de enfermedad o maternal, la cesantía por edad avanzada o vejez, seguro por riesgo de trabajo por invalidez en vida y el último, por prestaciones sociales y guarderías.

El delegado del IMSS hizo la invitación para que los duranguenses que están por perder su seguridad social acudan a corregir este problema registrándose en el pago voluntario para evitar perder los cinco seguros que ofrece el IMSS no solo al trabajador, sino a toda la familia del mismo.

Por otro lado, el delegado invitó a los patrones para que continúen pagando sus aportaciones patronales porque gracias a ello se puede continuar otorgando un mejor servicio a los trabajadores y continuar mejorando el abasto de medicamentos que en estos momentos está en el 93 por ciento.

"Si no llegamos al 100 es por diferentes factores, las compras consolidadas que no se cumplen al 100, o no existe proveeduría local o ciertos medicamentos ya están agotados", concluyó.