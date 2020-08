Por COVID-19, Charlyn Corral se pierde la fase final de la Champions

La mexicana Charlyn Corral, positivo en COVID-19, reconoció este miércoles que le "duele" perderse la fase final de la Liga de Campeones, ya que al igual que sus compañeras del Atlético de Madrid estuvo "trabajando durante mucho tiempo" con la ilusión de estar en el histórico partido de cuartos de final ante el Barcelona en San Mamés (Bilbao).

La atacante colchonera es una de las cinco integrantes de la plantilla que se perderá esa cita. "Hace unos días se me realizó una prueba PCR donde el resultado fue positivo", explicó Charlyn Corral en un comunicado.

"Conforme pasaron los días empecé a sentirme mejor y con más fuerza, lo que me permitió retomar la actividad física desde casa. Sin embargo, en las pruebas PCR siguientes el resultado fue el mismo", agregó.

"Lamentablemente, esta situación me deja sin la posibilidad de reintegrarme con mis compañeras en la preparación rumbo a la Champions League, algo que definitivamente me duele, ya que al igual que ellas estuve trabajando durante mucho tiempo. Sé que lo más importante por ahora es la salud y recuperarme al cien por ciento", remarcó.

El Atlético de Madrid afrontará su encuentro de este viernes ante el Barcelona con las bajas de la venezolana Deyna Castellanos, la colombiana Leicy Santos y las españolas Silvia Meseguer y Laia Aleixandri, asimismo afectadas por la COVID-19, al igual que Charlyn Corral.

"Quiero mandar mucha fuerza y las mejores vibras al equipo, estoy segura que darán todo en búsqueda de seguir haciendo historia", escribió la mexicana.

"También aprovecho esta situación para hacer conciencia, que esta enfermedad nos puede afectar a todos, por lo que no debemos bajar los brazos, pues la salud no es algo que tenemos garantizado. Me gustaría mandar mucha fuerza a todas las personas que siguen peleando contra el virus, deseando una pronta recuperación", concluyó su mensaje Charlyn Corral, decisiva en la eliminatoria de octavos de final ante el Manchester City.