Descartan lluvias para los próximos días en La Laguna

Se descarta la presencia de lluvias para los próximos días en la Comarca Lagunera, sería hasta el sábado cuando exista un 40 por ciento de posibilidad, informó José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo en la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Señaló que se pronostican temperaturas máximas de 35 a 37 grados centígrados por las tardes y mínimas de 21 a 23 grados, por las mañanas, sin polvo ni tolvanera, con vientos de ligeros a moderados, con velocidades de hasta 20 kilómetros por hora.

Refirió que el huracán "Genevieve" no alcanzará a afectar a la región lagunera, aunque sí se espera que ocasione lluvias en la cuenca alta y media del río Nazas para el próximo sábado.

El previsor del tiempo indicó que la lluvia del lunes por la tarde se debió al sistema de alta presión que impulsó a un frente frío -al que ya no se enumeró por ser fuera de temporada- que alcanzó a la región, de modo que no estaba pronosticada. Ayer se observó el cielo nublado durante la mayor parte del día pero Calderón Partida dijo que no se contaba con el detonante para que se presentara la precipitación, que es la baja o la alta temperatura intempestiva, por lo que se manejaba apenas un 10 por ciento de posibilidad debido a la nubosidad.

Caderón Partida informó que en la Comarca Lagunera se espera un clima caluroso por la mañana y por la tarde, cielo despejado a medio nublado, viento ligero a moderado del noreste.