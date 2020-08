Niega Zermeño crisis de seguridad

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, reviró a representantes de órganos empresariales o consejos consultivos que han criticado el trabajo de seguridad que se realiza de parte del Gobierno municipal.

Expuso que se trata de señalamientos que han trascendido por temas "políticos" en algunos casos y además negó que en Torreón se tenga alguna crisis de seguridad, pues existe un trabajo constante de parte de las autoridades de la Policía Preventiva y del resto de los niveles de Gobierno.

"La verdad de las cosas es que estamos trabajando con más operativos, con más policías, con más elementos y debo recordar que no solamente es la Policía de Torreón la que trabaja aquí, hay Policía Estatal, aquí hay Policía Federal, aquí está también haciendo rondines la Guardia Nacional, o sea, no tenemos tantos elementos como para estar detrás de cada negocio de cada persona... La percepción en general de la gente en La Laguna, de la gente de Torreón, es que vivimos en una ciudad segura; que otros quieran manchar ese trabajo, pues cada quien, que cada quien quiera sacar los números que quiera, pues ahora sí que yo respeto", declaró Zermeño.

Cuestionado específicamente sobre las peticiones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón y el Consejo Consultivo de Seguridad para mejorar la vigilancia en negocios y aumentar la coordinación, Zermeño fue claro al señalar que "a veces algunos de ellos responden a intereses políticos, o sea, si analizas en algún dirigente que fue el que llevó a cabo la campaña del PRI hace unos años, pues ahora es dirigente de alguna cámara, yo respeto su posición, nada más que hablemos con la verdad y hablemos las cosas como son", sentenció el alcalde.

En el tema de las estadísticas de seguridad que ha brindado el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, Jorge Zermeño Infante indicó que no busca entrar en "polémica", aunque respetó el derecho que tienen las personas y dirigentes de esos organismos de tener opiniones propias, aunque les pidió comparar las estadísticas de Torreón con otras ciudades del país; hizo especial énfasis en Guanajuato, Estado de México, Sinaloa y estados de la zona sur.

"Cada quien puede tener la percepción que quiera, yo nomás les digo que comparen Torreón con muchas ciudades del país. Aquí no es Celaya, no estamos en Guanajuato, no estamos en Veracruz, no estamos en Sinaloa, no estamos (como) en muchas ciudades del país, en el Estado de México, en Jalisco, donde hay problemas muy serios. Afortunadamente Torreón sigue siendo una de las ciudades más seguras de México", indicó.

En los últimos días han trascendido a la opinión pública diversos casos de robos, asaltos y hechos de violencia en Torreón, entre los cuales destacan atracos a tiendas departamentales, asaltos violentos a empleados de negocios, además de que por la mañana del mismo martes se registró el asesinato de un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila en calles de la ciudad, en el Paseo de la Soledad del fraccionamiento Torreón Residencial.

Respecto a ese último hecho, el alcalde Jorge Zermeño no emitió ningún comentario.

Responde a señalamientos

Alcalde señaló que la vigilancia en Torreón es compartida. *Se refirió a las solicitudes de mayor vigilancia que realizan los representantes de tales cámaras en la ciudad de Torreón, a quienes acusó de estar ligados al PRI. *Negó que en la ciudad se tenga alguna crisis de inseguridad, además señaló que la vigilancia es compartida con otras corporaciones como la Policía Estatal, Federal y hasta la Guardia Nacional. *Pidió comparar a Torreón con otros lugares del país como Estado de México, Sinaloa o Guanajuato para notar que no existen problemas graves en el tema de incidencia delictiva.