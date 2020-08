Exigen a la CAED atender hundimiento de calles en Gómez Palacio

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio exige al Gobierno del Estado, a través de la Comisión de Aguas del Estado de Durango (CAED), atender un hundimiento que se generó en la calle Tabasco por deficiencias de la constructora.

La dirección informó que a través de un oficio exigió a la CAED reparar en forma inmediata las deficiencias detectadas en la obra de ampliación de red de agua potable en las colonias Las Rosas y Campestre, donde el pasado lunes se detectó un hundimiento que constituye un riesgo para la población.

Arturo Rodríguez de León, titular de Obras Públicas, indicó que desde mayo pasado señalaron a la CAED Región Laguna, atender las fallas que se les reportaron mediante oficio, acompañadas con archivo fotográfico, lo que hasta ahora no ha sucedido.

Agregó que ya son varias las notificaciones que se han hecho llegar a la dependencia estatal, por lo que de no haber respuesta se procederá conforme a reglamento, acción que hasta ahora no se ha realizado para no seguir afectando más a los vecinos de estos sectores con más retrasos en la obra.

El hundimiento registrado, dijo, revela la gravedad de las deficiencias y urgencia de que la dependencia estatal atienda inmediatamente las observaciones, donde son evidentes ya las fallas en la compactación que pueden poner en riesgo la integridad física de los gomezpalatinos.

La falla consiste en un derrumbe del material de compactación y pavimento que se detectó en la calle Tabasco de la colonia el Campestre, pero los oficios enviados con antelación refieren una serie de fallas más en esos trabajos que deberán atenderse.

El funcionario municipal indicó que se espera una respuesta, pero sobre todo una inmediata acción por parte de la CAED, pues de otro modo, se procederá conforme a las leyes y reglamentos vigente.

Ayer El Siglo de Torreón buscó la postura del Gobierno del Estado a través de la CAED respecto a las fallas reportadas con anterioridad y la atención o trabajos que habrán de realizarse pero este martes las autoridades no estuvieron disponibles para explicar el visible daño en este sector residencial.