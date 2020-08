Convocan a Consejo contra la Corrupción en Gómez Palacio

Fue publicada la convocatoria para la elección de los aspirantes que habrán de conformar el Consejo Ciudadano contra la Corrupción e inició la recepción de la documentación correspondiente.

El secretario del Ayuntamiento, Zuriel Abraham Rosales Correa, es el responsable de la emisión de la convocatoria.

El consejo estará conformado por un presidente, quien será un ciudadano de reconocido prestigio y credibilidad social.

También formarán parte tres representantes de asociaciones civiles y/o vecinales con residencia efectiva en Gómez Palacio; dos representantes de la iniciativa privada; y tres representantes de instituciones académicas.

Las bases para los ciudadanos que aspiren a ocupar cualquier cargo de los descritos deberán cumplir con los requisitos que señala el Artículo 6 del reglamento del Consejo Ciudadano contra la Corrupción, que son los siguientes: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos 25 años cumplidos al día de la designación, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; tener su domicilio habitual en el municipio de Gómez Palacio y haber residido en esta ciudad durante los dos años anteriores al día de la designación.

El secretario del Ayuntamiento expresó que los interesados en formar parte del consejo deberán anexar a su solicitud la siguiente documentación: copia de su credencial de elector vigente; acta de nacimiento; copia de comprobante de domicilio no mayor a dos meses; currículum vitae signado con firma autógrafa; escrito libre exponiendo los motivos para pertenecer al consejo; copia de título o cédula profesional, si procede; carta de no antecedentes penales, con una antigüedad no mayor a tres meses a la fecha de su solicitud; dos cartas de recomendación personal; dos cartas de referencia laboral; y dos cartas de referencia vecinal. Las bases y anexos de la convocatoria deberán cumplirse por los aspirantes y por suplentes que aquellos elijan; habrá un suplente por cada integrante.

Esta documentación será tomada en cuenta por un Comité Evaluador integrado por la alcaldesa y cuatro regidores de las diferentes fracciones del Cabildo, quienes seleccionarán a los integrantes del consejo, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 7 del reglamento.

Una vez que se delibere en el Cabildo la admisión de los aspirantes, se elegirán por mayoría de votos para su designación y ratificación.

De manera general, se recibirán documentos de los interesados hasta el lunes 31 de agosto. Para tal efecto, la Secretaría del Ayuntamiento será la encargada de recibir toda la documentación y se recibirá dicha documentación escaneada en formato digital en el siguiente correo electrónico: [email protected]