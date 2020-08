Universidades de La Laguna firman convenios con empresas

Como parte de sus planes de estudio, universidades tecnológicas y politécnicas de La Laguna, están formalizando convenios con empresas de la región para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas profesionales atendiendo de manera estricta las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio y la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

"Las universidades que traen prácticas, cada una de ellas está haciendo ya los convenios con las empresas, nosotros como Cieslag estamos trabajando con un grupo de empresas que se acercaron. Carlos Vargas, de Desarrollo Económico de Gómez Palacio, se acercó a nosotros con la apertura de poder recibir a los estudiantes con sus debidas medidas sanitarias", expuso Martha Silvia Argüelles Molina, presidenta de la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna (Cieslag) A.C.

A finales del pasado mes de julio, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que la intención de su gobierno era que al menos en la educación superior, tecnológica y técnica, se impartiera un modelo mixto pues las empresas estaban solicitando mano de obra calificada este año.

"Y no puede esperar, es decir, esa parte técnica y tecnológica y sobre todo algunas carreras que requieren práctica presencial, no nada más de teoría virtual, tenemos que irlas liberando poco a poco para no quedarnos atrás y no contrastar con la reapertura económica que estamos manejando", señaló en esa ocasión.

Cabe señalar que las 30 universidades adheridas a la Cieslag arrancaron el semestre agosto-diciembre de forma virtual, según informó Argüelles Molina. Añadió que en cuanto el semáforo de riesgo epidemiológico esté en verde y haya condiciones para retomar las clases presenciales, las instituciones de educación superior se encuentran listas para aplicar los controles sanitarios y así mitigar los efectos de la pandemia.