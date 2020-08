Caen los ingresos de Simas Madero

En los últimos meses se registra una drástica caída en los ingresos, en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) del municipio de Francisco I. Madero, pues se estima que aproximadamente el 60 por ciento de los usuarios cumplidos dejaron de realizar su pago.

El gerente del organismo, Luis Daniel Gamiz Ortega atribuyó la baja captación a la situación económica que atraviesan las familias por la pandemia, pues diariamente pagaban unos 130 usuarios y ahora pagan de 60 a 70, que en montos la captación por el cobro del servicio de agua potable y alcantarillado oscila en unos 50 mil pesos al día.

Agregó que esos números corresponden a las personas que si pagan su servicio, pues falta contemplar a los que están en cartera vencida, que corresponden a cerca del 45 por ciento del padrón que es de más de 22 mil usuarios.

Especificó que, antes de la pandemia el ingreso mensual era de poco más de 1.2 millones de pesos, pero tomando en cuenta los gastos que se tiene que enfrentar, pues hay que abonar a la deuda heredada con Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual ascendía a 6 millones de pesos, por lo que al mes se le entrega a la dependencia federal es casi un millón de pesos, sumando la facturación mensual y el convenio de pago.

En ese sentido dijo el gerente del Simas, prácticamente todo lo recaudado se va al pago de CFE, que en años anteriores con dificultades se enfrentaba ese gasto y ahora con la pandemia la situación del organismo es muy grave, pues no se tiene ningún subsidio del Ayuntamiento, ya que en los últimos meses registra también un recorte en las participaciones federales.

"El Simas vive al día, pues solo se tienen lo que ingresa, no hay subsidios de la Presidencia porque también han tenido sus problemas, por los recortes que se tienen. Yo he escuchado que en otras administraciones había un rescate para el pago de la energía eléctrica y generalmente lo hacían por año, lo pasaban a Cabildo o antes de terminar la Administración se organizaban para bajarle a la deuda de CFE y ahorita no".

Fallas en el suministro

Sobre los problemas de desabasto del líquido en algunos sectores Gamíz Ortega indicó que, el jueves la semana pasada se les quemó un motor y se quebró la flecha en el pozo Almacén, en donde incluso está uno de los sistemas de rebombeo que abastece a la cabecera municipal, lo que derivó que se "dispararan" las quejas por la baja presión, pero se trabajó durante sábado y domingo y se normalizó el suministro en sectores como; el fraccionamiento Pinabetes y las colonias Corralitos y Las Vegas, pero dijo que ayer todavía se recibieron quejas por la falta del líquido en otros sectores cercanos, por lo que se acudió para revisar la situación, puesto que al reparar el pozo era "raro" que eso sucediera.

