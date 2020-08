Aplican hasta 25 multas en los filtros de concientización en Gómez Palacio

Aunque todavía no se ha comenzado a aplicar sanciones como el retirar vehículos a conductores que no justifiquen sus salidas, la Dirección de Tránsito y Vialidad ha aplicado hasta 25 infracciones por incumplimiento a otras medidas al reglamento.

Como se informó, los automovilistas podrían terminar realizando trabajo comunitario en algún espacio público, o bien, sin vehículo por un lapso de 15 días si son sorprendidos en la calle después de las 10:00 de la noche en Lerdo, informó el titular de Tránsito, Tadeo Julio César Toledo, sin embargo aún no hay fecha para tomar dichas sanciones.

Dijo que con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones en materia de salud contra el COVID-19 y frenar los contagios entre la población, las direcciones de Tránsito y Vialidad, en conjunto con Seguridad Pública, han implementado un filtro móvil de concientización ciudadana que opera todos los días en punto de las 10 de la noche.

"Cuando iniciamos este filtro de concientización, lo hicimos para eso precisamente, no hemos retirado vehículos pues la intención es dar a conocer las recomendaciones de salud", dijo.

Por ahora se aplican sanciones de placas vencidas, falta de seguro, licencias e infracciones a la vista, como falta de luces, calaveras y el uso del cinturón de seguridad. El operativo de concientización cuenta con tres unidades de vialidad, en coordinación con Seguridad Pública

"Estamos aplicando sanciones, no estamos retirando vehículos todavía, tenemos alrededor de 7 a 10 infracciones por noche a causa de infracciones a la vista".

Es los fines de semana cuando han aplicado más infracciones debido a que la movilidad se incrementa de forma importante en la ciudad pese a la pandemia.

Toledo explicó que los ciudadanos tienen reuniones familiares y realizan actividades no esenciales, "ahí es donde nosotros damos una plática de concientización, de que no deben de andar en la calle, y si no tienen en orden la papelería de sus automóviles, se hacen acreedores a una sanción".