Rivas espera un juego difícil ante los Rayos

Los Guerreros del Santos Laguna aplican la autocrítica y son conscientes de la necesidad de ganar el próximo viernes en Aguascalientes ante los Rayos del Necaxa, objetivo sobre el que ya trabajan en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo.

El plantel Albiverde entrenó ayer por la tarde en el TSM dejando atrás las malas exhibiciones ante América y Atlas, concentrándose por completo en el duelo ante los Rayos, con el que se abrirá fuego en la jornada 6 del torneo Guardianes 2020.

El canterano Ulises Rivas atendió ayer a los reporteros locales en una conferencia de prensa remota, y habló sobre el partido del viernes ante los Rayos: "sin duda va a ser un partido muy complicado. Necaxa viene jugando cada partido mejor y sin duda, va a ser un partido complicado. Estamos necesitados y vamos a ir buscar los tres puntos. Vamos a ir a proponer el partido y va a ser un partido muy lindo, muy bonito, donde vamos a empezar a mostrar nuestras mejores armas. De Necaxa todos vimos el primer partido contra Tigres y llegamos a pensar que venían de otra forma. Pero en los últimos partidos se han visto bastante bien. Passerini, yo creo que es una gran incorporación que han tenido y un gran jugador que está teniendo mucho peso en la parte alta de Necaxa, así que habrá que tener cuidado porque en los últimos partidos vienen a la alza", adelantó "Uli".

"No se si somos favoritos o no. La realidad es que ellos están en casa y van a buscar sacar los tres puntos. Como ya lo mencioné, nosotros estamos necesitados y sin duda vamos a ir a proponer el partido y a buscar los tres puntos", agregó.

Rivas descartó que los rumores que sitúan a Guillermo Almada cerca de la selección de Ecuador, puedan estar afectando la concentración de los jugadores.

5 PARTIDOS ha jugado Ulises Rivas en este torneo, acumula 393 minutos en la cancha.

Aseguró que en el día a día de Santos no causa ninguna reacción el que se siga mencionando la posibilidad de que Almada pueda dejar al equipo para ir a dirigir al seleccionado sudamericano: "Yo creo que eso ya es un tema personal del profe. Yo no tengo conocimiento de si son o no verdad los rumores, pero te puedo decir que en los entrenamientos y el día a día se sigue trabajando con total normalidad. Yo creo que ese ya es un tema personal del Profe y habría que preguntarle a él", sentenció.

Ulises y el resto de sus compañeros son conscientes de que no es el arranque de torneo que habían imaginado, por lo que buscan regresar a la senda de las victorias este viernes: "sin duda no era o que esperábamos. Nosotros sabíamos que el inicio iba a ser muy complicado pero también muy lindo. Obviamente en el transcurso de los partidos, sabemos que hemos dejado ir puntos muy valiosos por cómo se han ido dando los partidos. No nos queda más que trabajar y empezar a corregir el rumbo ahora con Necaxa".

"Creo que nos falta un poco más continuidad y mantener el ritmo durante los 90 minutos. Yo creo que durante lapsos de los partidos hemos regalado ciertas jugadas, hemos dejado ir goles, hemos regalado goles que al final nos terminaron costando y creo que esa es la pieza que nos falta. Si nos regresamos a la temporada pasada, de la misma forma batallamos al inicio, pero a la fecha 10 que lamentablemente se canceló el torneo, ya estábamos en tercer lugar. Entonces, lo que te puedo decir es que vamos a trabajar a tope para regresar a la senda del triunfo a partir del partido ante Necaxa", agregó.

El surgido de las fuerzas básicas Albiverdes no puso como pretexto las bajas que ha experimentado el plantel y aseguró que deben reponerse al ser una plantilla bien planificada: "todas las bajas que tengamos serán sensibles, sea quien sea. Por las bajas que hemos tenido se han presentado oportunidades para que distintos jóvenes puedan mostrarse, puedan jugar. Yo te puedo decir que yo como canterano estoy contento de que cada vez se presenten más oportunidades, obviamente no es la manera deseada, pero simplemente son oportunidades para los jóvenes que, sin duda, es bueno para el club y para cada uno de ellos".

"Algunos partidos me ha tocado jugar en una posición distinta y yo siempre intento apoyar y me entrego al cien en la posición que me toque y sumar mi granito de arena al grupo, siempre apoyándome en la gente de experiencia que han jugado en esas posiciones. Sin duda, no he jugado donde yo me desarrollo normalmente, apenas en este último partido. Yo siempre voy a intentar entregarme al cien y aprender de la gente que me rodea, apoyarme en ellos para hacerlo de la mejor manera", complementó.

Finalmente, Ulises se refirió a lo que deja de pesar el estadio Corona al jugarse sin aficionados, debido a la pandemia, pues aunque Santos mantiene la marca invicta, dolió no poder vencer al último lugar de la competencia: "simplemente al momento en que sales a calentar, en que está sonando el himno y va comenzar el partido, es una sensación diferente de cuando está solo a cuando está la gente. Pero nosotros nos concentramos en el partido, se sigue sintiendo esa adrenalina porque sabemos que es un partido oficial, que es un partido de liga. Sin duda la gente, y la gente aquí en Torreón pesa, los demás equipos lo saben y nosotros lo sabemos, en ocasiones nos apoyamos en ellos para meter presión al rival. Nos toca vivir esta nueva época y le pedimos a la afición que nos apoye en todo momento".