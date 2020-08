BTS 'enloquece' la red con homenaje a Michael Jackson

En esta ocasión, los originarios de Seúl dieron a conocer un adelanto de "Dynamite", su nueva canción que saldrá el próximo 21 de agosto. En el video se puede ver a los integrantes hacer diversas poses de baile al estilo de Michael Jackson, por lo que se podría tratar de un homenaje al Rey del Pop.

I have a couple of friends who got to know the BTS guys, and I have heard nothing but incredible things about them, their hard work ethic and being so nice. I wish them all the success in the world. They deserve it@BTS_twt @LiamMcEwan @JoJoWright