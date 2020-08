Sebastián 'Chevy' Martínez busca ser el goleador del Tapatío

Sebastián "Chevy" Martínez será el encargado de anotar los goles con el Deportivo Tapatío en su partido frente a Cimarrones, duelo que marca el arranque de la Liga de Expansión y donde sabe, que haciendo las cosas bien, tendrá llamados al primer equipo porque aquí será donde las nuevas generaciones del rebaño, se proyecten.

"Siento que es una gran oportunidad, el poder jugar en el Tapatío, que es un equipo de tradición, de historia, de mucho orgullo, porque es un equipo de aquí de Jalisco y creo que va a ser una gran oportunidad para trascender y poder hacer las cosas bien". Sebastián vivió su primera oportunidad como titular con el primer equipo del Guadalajara en la fecha 2 del Guard1anes 2020 frente a Santos Laguna, tras algunas ausencias por Covid-19 de algunos compañeros, lo cual le dejó grandes experiencias en todos los aspectos, le ayudó a ir sumando experiencia.

"Las circunstancias fueron complicadas, yo traté de hacer lo que me pidió el técnico, es cuestión de ir aprendiendo poco a poco". El primer equipo tiene jugadores como Zaldívar, Cisneros y Peralta para acompañar a Macías en el ataque rojiblanco, sin embargo, Sebastián Martínez sabe que el trabajo y la paciencia le ayudarán a ser tomado en cuenta. "Se me dio la oportunidad del debut, siento que ese es el primer paso de una etapa que puede ir creciendo poco a poco, yo siempre he sido el que es trabajar y aprender nuevas cosas. Trato de cada que entreno con el primer equipo, aprendo lo que más pueda y ellos mismos me dan consejos, entonces solo es cuestión solo de esperar y así se van a ir dando las cosas".

"Chevy" es uno de los jugadores más destacados de las fuerzas básicas y tiene la ventaja de conocer al delantero titular de Chivas, José Juan Macías, desde la cantera. El juvenil también tiene el apoyo de varios jugadores del primer equipo, tales como Oribe Peralta, que confía en sus habilidades. Sus actuaciones con el Tapatío y sobre todo los goles que pueda marcar serán importantes para seguir siendo considerado, ahora por Víctor Manuel Vucetich con el primer equipo. "Para mí es un privilegio poder ser el delantero, siento que es una gran oportunidad para mí, desde que vengo de las fuerzas básicas. Es una gran oportunidad y siento que estoy trabajando día a día para poder llegar a ser considerado no solo en el tapatío, también con el primer equipo".