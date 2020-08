Así luce LeBron James con el uniforme 'Tune Squad' para Space Jam 2

El video fue compartido por la cuenta de Twitter de la Fundación LeBron James Family Foundation donde aparece la estrella de Los Ángeles Lakers vistiendo el uniforme animado con colores llamativos y la distintiva tipografía de las caricaturas.

El uniforme será patrocinado por Nike y portará el número 6, ya que tuvo que cambiar su histórico 23 por ser el número con el que debutó en los Cleveland Cavaliers en honor a Michael Jordan, su ídolo, quien protagonizó la primera película.

En 1996, cuando la primera entrega fue estrenada, el equipo de Jordan y Murray lograron recaudar más de 230 millones de dólares en taquilla.

Space Jam 2: A New Legacy será dirigida por Malcolm D. Lee conocido por su trabajo en Scary Movie 5 y el guión correrá a cargo de Sev Ohanian y Ryan Coogler.

Would it be the Family Reunion without a special surprise?! @mavcarter gives our I Promise families the first ever look at @KingJames in his @spacejammovie ‘A New Legacy’ jersey! pic.twitter.com/XsPYL1dvcU