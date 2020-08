NASA detecta al asteroide más cercano en pasar por la tierra

La gran roca identificada como 2020 QG fue detectada por el Observatorio Palomar en San Diego, California 6 horas luego de su trayecto por el planeta.

Tony Dunn compartió en su cuenta de Twitter el paso del asteroide, el cual pasó tan solo 2 mil kilómetros a distancia.

"El asteroide se aproximó sin ser detectado desde la dirección del Sol. No notamos su llegada", dijo el director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA.

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn't hit our planet.@renerpho

Simulation: https://t.co/a81R100OwV

Higher-res GIF: https://t.co/4Wxn0YNpVb pic.twitter.com/SMtVRbjYOA