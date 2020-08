Perro Basenji, considerado una de las más antiguas razas

Este perro, originario de África occidental, es considerado uno de los perros más antiguos que existen actualmente. Cuenta con dos características que lo hacen sobresalir: nunca ladra y las hembras sólo entran en celo una vez al año.

Aun cuando no ladra, no significa que sea silencioso, suele hacer sonidos que podrían definirse como un canto tirolés y risa ahogada. Pero, en su mayoría, suele mantenerse callado.

El perro Basenji, también conocido como perro Congo, remonta su origen a áfrica central, pero también se ha comprobado que los egipcios los empleaban como perros de caza.

Es considerado un perro muy poco común, elegante, atlético y pequeño. Su cabeza se ha catalogado como con rasgos aristocráticos. Tiene ojos muy oscuros en forma de almendra que suelen ser muy llamativos. Tiene un pelaje muy corto y denso, fino y brillante que puede ser de los siguientes colores:

*Negro

*Blanco

*Rojo y blanco

*Negro y fuego

*Blanco con marcas de fuego en hocico y mejillas

*Negro, fuego y blanco

*Atigrado (fondo rojo)

*Los pies, pecho y punta de la cola deben ser color blanco

La altura de los machos suele alcanzar los 43 centímetros y 11 kilogramos, mientras que las hembras alrededor de los 40 centímetros y 9 kilogramos.

Es un perro muy independiente, curioso y afectuoso, se caracteriza por siempre mantenerse alerta. Puede mostrarse reservado con los desconocidos y también puede reaccionar agresivamente a las provocaciones, por lo que no es recomendable para familias con niños pequeños.

Debido a su predisposición a la caza, no es recomendable vivir con animales de otra especie, sin embargo, sí suele llevarse bien con los perros, siempre y cuando tenga una buena socialización de cachorro (al igual que los demás perros).

Tiene un carácter muy particular, ya que aunque no le gusta que se agobien con abrazos efusivos, también reacciona bien a la indiferencia. Incluso, aunque sea muy independiente, no se debe quedar solo por mucho tiempo, ya que si requiere de la atención de sus compañeros humanos. También es importante tomar en cuenta que si no recibe la dosis de ejercicio necesaria puede volverse destructivo.

Aunque su carácter es travieso, muy testarudo y juguetón, lo cierto es que es un perro callado, y muy limpio. Por estas razones, requiere de un compañero que sea paciente y constante en su educación.

Suelen acicalarse constantemente como los gatos para mantenerse limpio, por lo que los baños y los cepillados son más espaciados. Durante la época de muda de pelo requerirá uno o dos cepillados a la semana. Aunque son una buena opción para quienes sufren alergias, si tu condición es compleja no es tan recomendable. Lo mejor es consultar a tu médico.

Existen algunas enfermedades a las que suelen ser más propensos, pero aún así son pocas ya que suele ser un perro con muy buena salud.

*Problemas renales como síndrome de Fanconi

*Atrofia progresiva de retina

*Problemas intestinales

*Obesidad (si no recibe el ejercicio que requiere)

Cabe mencionar que la obesidad en estos perros puede tener grandes repercusiones en su salud, incluso puede llevarlo a tener problemas cardíacos, por lo que es un tema a tratar en sus visitas con el veterinario, las cuales deben agendarse máximo cada seis meses.