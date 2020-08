Livia Brito tendría orden de aprehensión por agresión a fotógrafo

Tras la supuesta infidelidad de Livia Brito a su novio, el político Juan del Corral, su situación se comienza a complicar; el mismo Juan del Corral aseguró al periodista Gabriel Cuevas, de Fórmula Espectacular, que existe una orden de aprehensión en contra de su "novia" Livia, luego del violento ataque a un fotoperiodista, en una playa de Cancún.

A decir de Gabriel Cuevas, el político le retiró su apoyo legal, cuando se enteró que Livia utilizó el avión que él le prestó, para viajar con un modelo y no con sus amigas.

"Me cuenta que Livia contacta a Juan del Rosal para que la apoye (tras la agresión al fotógrafo)… Y él se mueve, busca contactos y le pone un abogado, ella busca otro y es cuando se entera de que ella se fue con otro y la confronta, '¿cómo que me hiciste esto?', '¿No somos novios?', 'Me pides el avión y lo utilizas para irte con el stripper'. Ahí se le comenzaron a complicar las cosas a Livia, porque le quitaron el patrocinio", narró Gabriel Cuevas al programa de radio, Fórmula Espectacular.

"Este cuate (Juan del Corral), me contó personalmente que la situación con ella está complicada, a raíz de que el abogado que tiene Livia demandó al fotógrafo (agredido). No había manera que ella demandará al hombre que agredió. Él asegura que ya hay una orden de aprehensión (contra la cubana) y hoy por hoy, Livia le sigue pidiendo auxilio".

Esto, según indicó el reportero, ocasionó que Televisa tomara la decisión de quitarle proyectos a la actriz como castigo debido a lo ocurrido hace más de un mes.