Niurka revive el maltrato que sufrió por parte de Edith González

Niurka Marcos no tiene pelos en la boca y por primera vez habló sobre la relación que tuvo con Edith González y aunque reconoció que era muy buena actriz, como persona dejaba mucho que desear, al menos ella así lo consideró.

La actriz de La mujer de judas y Emperatriz, durante una entrevista con Mara Patricia Casteña para su canal de YouTube, reveló que durante las grabaciones de Salomé, González la maltrató mucho y por ello la experiencia que vivió con ella fue fea.

"Yo tuve una experiencia negativa, fue muy feo", aseguró la cubana.

"Fue una historia horrible, con maltrato, fue una historia de abuso, de groserías, de menos precio, fue feo".

Niurka recordó que la primera Aventurera se comportó muy mal con ella durante las grabaciones de la producción que estaba a cargo de su exesposo Juan Osorio y que de plano llegó a ignorarla por completo.

"Yo era el moco en la pared", aseguró.

También recordó que cuando González supo que vestiría el mismo color de vestido, su compañera quien llevaba el protagónico pegó el grito en el cielo y exigió a la producción que le quitaran el vestido.

"Vestuario, quítenle ese vestido a esa niña que somos amigas y no gemelas", expresó.

Durante la entrevista con la coordinadora general de Televisa Espectáculos, reconoció que González era muy buena actriz y no negó que fue una buena persona, sin embargo, ella la escuchó hacer algunos comentarios inapropiados hacia Juan Osorio, cosa que no le agradó.

Entre otros temas, Niurka reconoció que debido a su carácter y su personalidad se han ganado algunos enemigos en la vida, pero al final a ella le va y le viene lo que digan las personas.

"Conmigo no hay términos medios. Estoy segura que tanto los que me aman como los que me odian le pasa lo que yo viví con esa mujer, la odiarían, porque además estaba en el punto más inocente", aseguró la actriz quien nunca se enfrentó a Edith durante las grabaciones, pese a todo lo que vivió, ya que sabía que se tenía que comportar porque era la producción de su expareja y tenía que dar el ejemplo.

Ante esto, Niurka se pronunció nuevamente con el tema de quién fue la mejor Aventurera, hay que recordar que tras el fallecimiento de Edith, ella aseguró que fue la mejor "Elena Tejero" de la obra.

"Lo soy y lo seré (la mejor en Aventurera), esté quien esté, se vaya quien se vaya. I'm sorry for everybody. Aunque lo diga la señora Salinas, fui la más perra, y lo voy a seguir diciendo, y no por la muerte de nadie, sino porque es la verdad. Antes de que falleciera lo dije y después de que falleció sigo diciendo lo mismo, porque no soy hipócrita", aseguró.