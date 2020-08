Bloquean vialidad en Torreón para denunciar escasez de agua

Habitantes del fraccionamiento Satélite de Torreón realizaron ayer un bloqueo en el cruce de la calzada Juan Pablo II y la carretera a Santa Fe, donde reclamaron al Simas Torreón por la falta de agua que registran en este 2020.

Minutos después de las 08:00 horas un grupo de más de 50 habitantes de la zona se colocó en el sitio, cerraron el paso a vehículos utilizando llantas y ramas. En letreros y pancartas acusaron al Municipio de Torreón de cobrar por un servicio de agua potable que "no existe".

"La gente está cansada, no podemos estar viviendo sin agua potable y cuando nos piden llamar al Simas Torreón no hay respuesta, les hemos pedido una solución desde hace meses, casi todo este año de estarles pidiendo algo que es justo, porque nos cobran muy puntuales y no vemos compromiso del Simas... Ya mejor ahorita cerramos, a ver si ahora nos hacen caso", reclamó la señora Mary López, quien formó parte del continente.

Otros vecinos relataron que anteriormente el suministro de agua potable lo daba a Satélite el Simas Rural y que no registraban "ningún problema", pero al ser incorporados este año al Simas Torreón la situación cambió de forma negativa.

Cerca de las 08:30 horas llegaron al lugar para negociar el gerente técnico del Simas Torreón, Raymundo Rodríguez; y el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara; quienes se comprometieron a enviar pipas con agua en el transcurso del día, además de revisar y solucionar el problema en general en el corto plazo. Para ello convocaron a una reunión con representantes vecinales mañana miércoles a las 10:00 horas en la matriz del Simas Torreón, buscarán llegar a un acuerdo sobre los compromisos de las autoridades en tema de agua potable.

Ante tales promesas los quejosos determinaron retirar el bloqueo y dar paso a la circulación vehicular poco después de las 09:00 horas.

Por la tarde del mismo lunes el Simas Torreón informó que se concluyó con el mantenimiento de la bomba 48 del sistema, trabajos que pudieron haber generado una baja de presión en el sistema de distribución del sector, por lo que en adelante la presión del líquido en las tomas domiciliarias deberá de ir aumentando hasta normalizarse en el transcurso de la semana.

El gerente técnico del Simas Torreón señaló que de no haber realizado dichas acciones de mantenimiento, se hubiese tenido el riesgo de que definitivamente se detuviera el bombeo de agua potable hacia colonias como Satélite, Fidel Velázquez, Valle Verde, La Mina, La Cortina y Valle Revolución, entre otras aledañas.

Desde el mismo lunes se comenzó con el envío de pipas con agua potable mientras se normaliza el suministro en esos sectores, además descartó que exista la necesidad de reconectar el sistema de distribución en el fraccionamiento Satélite con el Simas Rural, tal como lo exigieron la mañana de ayer manifestantes de esa zona.