Tala de árboles en Parque Morelos no está justificada: Municipio de Gómez Palacio

El Ayuntamiento de Gómez Palacio considera que de ninguna manera se justifica la tala de árboles en el Parque Morelos para construir canchas deportivas. La Dirección de Ecología del Municipio informó que doblarán esfuerzos en materia de reforestación de este espacio en próximos días.

"La realidad es que ni los ciudadanos ni el Ayuntamiento de Gómez Palacio queremos ninguna tala de árboles en el Parque Morelos, donde incluso tenemos el objetivo de realizar más reforestación. Al Ayuntamiento no le interesa talar árboles ni tampoco esas canchas, así de sencillo", declaró Hiram Brahim López Manzur, director de Ecología de Gómez Palacio, quien ha tenido que sortear, al igual que otras áreas del Municipio, con la molestia ciudadana y de muchas organizaciones que se oponen, no a la rehabilitación del parque, sino a la construcción de canchas. Los inconformes indican que al parque le urgen otras cosas como un sistema de riego eficiente, una planta tratadora con este propósito (con la que actualmente no cuenta), alumbrado público eficiente, así como mejoras en los espacios de uso común por parte de quienes van a correr o a caminar, como el pavimento y el adoquín,

"De principio nos habían dicho que se iban a talar 80 árboles pero nosotros hicimos un estudio de la zona donde iban a hacer unas canchas y fácilmente dañarían más de 130 árboles porque con la maquinaria y la retroexcavadora se dañan las raíces de los árboles que estaban cerca por lo que todos modos los iban a matar, al igual que las velarias que iban a colocar porque al no tener luz también se mueren esos árboles", expresó el funcionario.

Comentó que se han tenido reuniones por parte del Municipio con las autoridades estatales de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope) pero todavía no se ha llegado a un acuerdo con respecto de lo que se habrá de hacer con esos casi 10 millones de pesos asignados a través del Fondo Metropolitano 2019 para el Parque Morelos en vista de la negativa hacia el proyecto que incluye tres canchas.

"Tengo entendido que ya se entregó una propuesta pero hasta ahorita no ha avanzado nada. Lo que sigue firme es la intención de la alcaldesa Marina Vitela y de la Dirección de Ecología de que no se talen árboles en la zona", dijo el director

López Manzur también consideró que fue desatinada la propuesta de destinar más de la mitad del presupuesto asignado para el Parque Morelos en las canchas, el cual corresponde a 5 millones 184 mil 219 pesos.

"Lo veo muy mal, es ilógico y me parece que eso es una muestra de que alguien que no es de Gómez Palacio realizó este proyecto y es alguien que no conoce el Parque Morelos, porque todos los gomezpalatinos conocemos cuál es la esencia del parque, que es un lugar para caminar, para correr, para convivir con la familia. El que hizo el proyecto no tomó en cuenta la vocación de este espacio público", acotó el servidor público.