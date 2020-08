Lalo Mora lucha contra COVID-19

En redes sociales circuló la mañana de ayer que el cantante Lalo Mora se encontraba delicado de salud y fue él mismo quien confirmó la noticia.

El artista padece COVID-19, según varias publicaciones que ha posteado en sus redes sociales. "Primero Dios pronto estaré bien", posteó el intérprete junto a una foto suya.

En su Facebook puede verse un video en el que él le dice a su hijo que se encuentra bien.

"No pasa nada hijo, soy macizo. No hay que tenerle miedo a la muerte, la muerte no es mala", se escucha en el video en el que ambos entablan una charla telefónica.

Mora expresó que ya se está aliviando.