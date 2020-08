Leipzig y PSG buscan el boleto a su primera final de Champions

Las similitudes entre el Paris Saint-Germain y el Leipzig terminan al tiempo en que ambos clubes tratan de llegar a la final de la Liga de Campeones por primera vez.

La potencia del futbol francés llegará a la semifinal de hoy con su dinero catarí y su plantel de estrellas. El conjunto alemán se presenta con el respaldo de Red Bull y un plantel conformado en su mayoría por jugadores de poca experiencia en este nivel.

Neymar, Kylian Mbappé y sus compañeros enfrentarán en el Estadio de la Luz, en Lisboa, a un Leipzig que ha dado la sorpresa en la Champions.

Leipzig tiene poco que perder. Para el PSG, un resultado que no sea alzar el trofeo será considerado un fracaso en un club cuya única meta ha sido conquistar el título europeo después de dominar por años la liga francesa.

"No quiero hablar de presión, sino de sueños, de jugar una semifinal de Champions", declaró el mediocampista español Ander Herrera, del PSG. "El club encuentra llega a semifinales después de veinticinco años. Estamos listos. Pero no podemos hablar de presión, de lo contrario hay muchos equipos que fallarían todos los años. Tuvimos una campaña de Champions fantástica y ahora tenemos un sueño, pero sin presión".

4 CAMPAÑAS tiene Leipzig en la Bundesliga, el equipo se fundó apenas hace 11 años.

El PSG se convirtió en un contendiente europeo con la inversión de sus propietarios cataríes, pero el Leipzig apenas empieza a tratar de dejar su huella en el principal torneo de clubes de Europa bajo la tutela de Red Bull, compañía que en 2009 compró los derechos de la licencia del club de quinta división SSV Markranstaedt y financió el constante ascenso del nuevo equipo a través de ligas inferiores.

Leipzig llegó a la Bundesliga en 2016 y a la Champions un par de años después, pero no ha logrado consagrarse con los aficionados en casa debido al rápido ascenso financiado por Red Bull, lo que ha generado que los hinchas rivales protesten con frecuencia desde las tribunas.

En su segunda participación en la Champions, el equipo alemán eliminó al Tottenham en los octavos de final y al Atlético de Madrid en la fase de cuartos. PSG, dirigido por el técnico alemán Thomas Tuchel, dejó en el camino al Borussia Dortmund en octavos y al Atalanta en cuartos.

El PSG llega a las semifinales con la sensación de que esta podría ser la temporada en que finalmente triunfe a nivel continental.

"Por supuesto, nuestro objetivo es ganar este trofeo porque somos ambiciosos. Tenemos este sueño pero somos conscientes de que el camino es largo y difícil", indicó el defensor brasileño Marquinhos, quien anotó el primero de los dos goles con que el conjunto francés remontó ante Atalanta el pasado miércoles "Nuestro equipo es mucho más fuerte en comparación con temporadas anteriores. Creo que estamos mejor armados en cada puesto".

El PSG ha sido eliminado en los octavos de final en las últimas tres temporadas, y previamente cuatro veces seguidas en cuartos de final. Su última actuación en semifinales fue hace 25 años, cuando cayó frente al Milan.

El guardameta costarricense Keylor Navas, quien tuvo que ser sustituido en el duelo con Atalanta por una lesión muscular de pierna derecha, fue reportado en duda. Se espera que el experimentado defensa central brasileño Thiago Silva esté disponible luego que las pruebas mostraron solo un desgarro de bajo grado en el tendón de la corva derecha.

Tuchel y Julian Nagelsmann, técnico del Leipzig, compartieron vestuario en el segundo equipo del Augsburgo en 2008, cuando Tuchel era el entrenador y Nagelsman un jugador que se retiró ese mismo año por una lesión rodilla.

Tras colgar las botas, el actual técnico del Leipzig fue ayudante de Tuchel, como "ojeador" de los equipos a los que se tenía que medir el Augsburgo.

Se han enfrentado dos veces como rivales y fue en la Bundesliga, durante la temporada 2016-2017. En el primer partido empataron y en el segundo ganó el Borussia Dortmund de Tuchel ante el Hoffenheim de Nagelsmann.

"He jugado contra Thomas pero no he ganado, sería bueno que eso cambiara", dijo Nagelsmann tras la clasificación a semifinales.

Los dos entrenadores son considerados como dos obsesos de los pequeños detalles en la preparación de los partidos.