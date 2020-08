Miguel Bosé, de estrella pop a promotor de teorías conspirativas

Al igual que algunas celebridades mexicanas, Miguel ha compartido su punto de vista sobre el uso de cubrebocas, las medidas sanitarias y la 5G (la más reciente generación de tecnologías inalámbricas de comunicación).

Este lunes despertó las críticas en las redes sociales luego de que el fin de semana invitara a sus seguidores a la marcha de Madrid, España para mostrar su desapruebo por el uso de máscara de protección.

"Estamos en total desacuerdo con la obligación de llevar la mascarilla a todas horas y en todos los lugares públicos (aunque estés solo)", se puede leer en el vídeo. A los promotores de esta manifestación les parece una medida "desproporcionada y sin justificación científica", mencionó.

Sin embargo, el intérprete con 47 años de carrera, no asistió al evento.

#Madrid16A.



El más listo Miguel Bosé, los anima pero no va por si se lo pegan



Me reiria si no fuese porque estos descerebrados después de la manifestación van a puestos de trabajo, metro, familia, vecinos, amigos, bares, comercios

Son gentuza



Video de cisne negro pic.twitter.com/ZXNxaPOIyi