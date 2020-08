Lalo Mora es hospitalizado por COVID-19

En redes sociales circuló desde la mañana de este lunes que el cantante Lalo Mora se encontraba delicado de salud y ha sido él mismo artista quien ha confirmado la noticia.

El artista padece COVID-19, según varias publicaciones que ha posteado en sus redes sociales.

"Primero Dios pronto estaré bien", posteo el intérprete junto a una foto suya.

En seguida, en su página de Facebook puede verse un video en el que él le dice a su hijo que se encuentra bien.

"No pasa nada hijo, soy macizo. No hay que tenerle miedo a la muerte, la muerte no es mala", se escucha en el video en el que ambos entablan una charla telefónica.

Mora expresa que no pasará nada malo y que ya se está aliviando. De inmediato sus seguidores le escribieron mensajes de apoyo.

"Bendiciónes señor Lala Mora que mi padre Dios le mande su alivio pronto para que nos siga cantando sus canciones hermosas", le dijo a Lalo una seguidora.

Querida gente familia, amistades y fans de Don Lalo Mora El Rey de Mil Coronas en este momento papá se encuentra hospitalizado por supuestos síntomas de Covid en unos momentos nos entregan resultados y primero Dios salga negativo, les manda saludos y está muy contento por todas las muestras de cariño, de antemano gracias Publicado por Los Herederos De Nuevo León en Lunes, 17 de agosto de 2020