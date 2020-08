Comerciante pide ayuda a Marina Vitela

Ernesto Ayala, representante de la tienda Ayala Amaya, con una sucursal en el Mercado de Abastos y otra en la colonia Miravalle pide a las autoridades municipales que le permitan vender bebidas con contenido alcohólico en este último fraccionamiento, en el horario normal debido a las afectaciones económicas que ha tenido su negocio por las restricciones.

Don Ernesto acudió este lunes a la colonia 5 de Mayo con la intención de poder saludar a la alcaldesa Marina Vitela y exponerle la situación. No fue posible el contacto entre ambos debido a que la agenda de la alcaldesa y reuniones posteriores no le permitiieron asistir.

"Les pedimos a las autoridades municipales que nos dejen vender el alcohol en horario normal, como lo teníamos antes hasta las 10 de la noche sábado y domingo porque nos restringieron el sábado hasta las 6 de la tarde y el domingo nada y el problema de nosotros es que pues tenemos que pagar los servicios, entre ellos los de la luz y a nuestros empleados y no estamos sacando lo necesario para cumplir", dijo el comerciante.

Mencionó que muchas personas han estado vendiendo alcohol a horarios no permitidos, lo cual dijo, no le incumbe pero él le pide al ayuntamiento su autorización para poder sacar adelante su negocio y no verse en la necesidad de despedir empleados o cerrar.

"Yo he sabido y me dado cuenta que siguen vendiendo por ahí y mire la verdad a nosotros eso no nos incumbe, nosotros nada más queremos que también nos permitan vender. Si los demás venden después de las 10 de la noche pues qué bueno por ellos pero queremos que a nosotros nos den la oportunidad de vender a las 10 de la noche yo le pido su apoyo a la alcaldesa Marina Vitela en ese sentido apelando a la sensibilidad que pueda tener para con nuestro giro, somos personas de trabajo", dijo.

La tienda donde ha tenido más pérdidas por la restricción en el horario de venta de alcohol se ubica en el Fraccionamiento Miravalle, es la calle Fundadores #911.

"Nada más queremos que nos ayuden a estar como estábamos antes porque nos está perjudicando mucho para sobrevivir y pagar lo que tenemos que pagar y estamos conformes con todos los requisitos que nos marcó Protección Civil", dijo Don Ernesto.