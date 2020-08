Zelina Vega habla de su trabajo con Andrade y Ángel Garza

Zelina Vega disfruta la lucha libre en todas sus facetas. Lo mismo siendo la protagonista de una batalla, que estando atrás de sus pupilos mexicanos Andrade y Ángel Garza, quienes el próximo domingo buscarán apoderarse de los cinturones de parejas RAW, en el evento SummerSlam de la empresa WWE.

"Amo ser manager. Cuando comencé a luchar hace 11 años, no me imaginaba que iba a ser manager y luchadora al mismo tiempo. Estoy enamorada de esta faceta desde que me trajeron para hacer eso en NXT. Ha sido increíble trabajar con Andrade, es alguien que veo como mi hermano y es hermoso trabajar con la familia, es increíble", comparte en entrevista.

Con el esteta lagunero, quien en México triunfó luchando como la Sombra, lleva una relación profesional que ambos han aprovechado. "En lo personal, he aprendido diferentes estilos y aplicarlos al mío. Creo que trabajar con él, definitivamente me ayudó a mejorar mi accionar como intérprete".

Así que lo acepta, es más sencillo por ahora manejar a Andrade que a Ángel Garza, "porque Ángel es relativamente nuevo. He estado trabajando con Andrade durante tres años y lo conozco desde el 2011. Con alguien que empiezas a conocer es un poco más difícil, pero estamos haciendo las cosas bien en general".

Se trata de gladiadores explosivos, cuyo carácter ha tenido al borde del rompimiento la alianza. Ahí es donde Zelina juega un papel vital. "Nos aseguramos de que ambos estén en la misma sintonía. Creo que el principal obstáculo ha sido ponerlos en ese tono, porque ambos son muy fuertes, pero estamos unidos en la misma causa".

Tan entregada está al desarrollo de ellos como dupla, que por ahora no piensa en su futuro como luchadora. "En este momento mi enfoque está en ellos, para que estén en el lugar correcto, quiero decir, que estén concentrados. Son increíblemente talentosos, por lo que mi objetivo es asegurarme de que ganen los títulos de equipo en SummerSlam. Es el momento adecuado".

MUJER DE LUCHA

Pese a que su mente está puesta en el éxito de sus muchachos. Zelina no olvida que ser luchadora fue la razón por la que entró al mundo del "wrestling", y reconoce que ser gladiadora es más difícil que manejar carreras, "solo un poco más, hay ser más astuta. En mi caso, ser más pequeña (de estatura) lo hace un poco más difícil, pero definitivamente es un buen desafío".

Una experiencia en México, en el 2011, marcó en definitiva lo que sería su futuro en los enlonados. "En ese año fui a entrenar con Sarita (Dark Angel) al CMLL y fue una experiencia increíble. Ir a los shows (funciones) y ver que ellos realmente se entregan, lucen fuertes, creo que el mundo es increíble. Parece que no tienen miedo".

Vega fue así de valiente para enfrentar el reto de llegar a la WWE, así que puede dar más de un consejo a quien sueña con ser parte de la empresa más grande del mundo. "Tienes que asegurarte de que sabes cómo cumplir este reto. Ser fuerte física y mentalmente. Nunca aceptes un no por respuesta, no importa cuántos no recibas, me tomó ocho años llegar y me dijeron que lo más importante es nunca aceptar un no por respuesta".

La aventura ha valido la pena. "Gracias a la lucha libre he podido viajar por el mundo y probablemente no habría podido hacerlo si no fuera luchadora. Experimentar diferentes culturas y personas. Todo me ha hecho ver las cosas de manera diferente".