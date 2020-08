Estrellas internacionales tienen lazos con México

Aunque no nacieron en México, hay varias estrellas internacionales que tienen una especial conexión con tierra azteca, relacionada con sus familiares.

En las últimas décadas han salido a relucir los árboles genealógicos que confirman los nexos de celebridades con la república mexicana, o bien ellas mismas han dado a conocer la información en diversas entrevistas.

La amazona de Themyscira, Wonder Woman, tiene orígenes mexicanos, y no es que DC haya cambiado su “nacimiento”, sino que la actriz Lynda Carter, quien dio vida a la heroína en la serie de TV de los setenta, llegó a este mundo del vientre de una mexicana. Juana Córdova, quien falleció en 2013, nació en Chihuahua, y por motivos personales se fue a vivir a Phoenix, Arizona.

Juana conoció a Colby Carter, con quien tuvo a Lynda y a dos varones, sin embargo, se separaron. “Ella -su madre- me enseñó más que nada a sobrevivir de una manera digna, honorable y cortés. Cuando tenía 10 años mis padres se divorciaron y mi mamá nos crió sola a mis hermanos y a mí”, comentó tiempo atrás la artista al semanario People.

Lynda también comentó en una ocasión que su madre le inculcó siempre que debía ser una mujer fuerte y no doblegarse ante nada, algo que aplicó a la hora de encarnar a Wonder Woman.

“Crecí en la era de las mujeres que fueron jóvenes y vibrantes durante la Segunda Guerra Mundial. Hicieron todo este trabajo para los hombres, y entonces los hombres trataron de poner al genio de nuevo en la botella y no podían. “Mi madre decía: ‘tú puedes hacer cualquier cosa que decidas. Las mujeres estábamos allí en las fábricas y hacíamos todos estos trabajos que siempre nos dijeron que no podíamos hacer. Y cuando nos necesitaron, estuvimos allí’”, relató a Entertainment Weekly.

La cantante Fergie adjudica la candela que le caracteriza a una de sus bisabuelas paternas, ya que nació en el estado de Guanajuato. Ella dijo en 2018 a la revista Vanidades que se siente muy orgullosa de tener algo “azteca” en su sangre. “Me siento muy orgullosa de ser en parte mexicana. Soy una más del número cada vez mayor de hispanos en Estados Unidos, pero no tendrías por qué darte cuenta necesariamente. Es algo que se está convirtiendo cada vez más en la norma, y esa es la belleza de nuestra heterogénea sociedad”, afirmó la exintegrante de Black Eyed Peas, quien también confesó una gran admiración por la fallecida Selena Quintanilla.

Selena Gomez es otra cantante con raíces mexicanas. Ella es hija de Ricardo Joel Gómez (nacido en Guadalajara) y Mandy Teefey. En una pasada conferencia virtual con motivo de un acto de graduación para los estudiantes extranjeros del Define America’s Inmigrad 2020, la artista habló del tema. “Cuando mi familia llegó aquí -EUA- desde México pusieron en marcha mi historia estadounidense, así como la suya. Soy una orgullosa mexicana-estadounidense de tercera generación y el viaje de mi familia y sus sacrificios me ayudaron a llevarme adonde estoy hoy. La mía no es una historia única, todos y cada uno de ustedes tienen una historia similar de convertirse en estadounidenses”.

Una de las protagonistas de Gilmore Girls, Alexis Bledel, nació en Houston el 16 de septiembre de 1981. Sabe muy bien español, y es que además de haber nacido justo el día de la Independencia de México, su madre, Nanette Dozier, es de la república mexicana y el padre de la actriz, Martín Bledel, es oriundo de Argentina. “Es la única cultura que mi mamá conoce y lo mismo sucede con mi padre. Ellos decidieron criar a su hijos en un ambiente parecido al que ellos tuvieron, así que en la casa de mis papás hablamos español y mi mamá cocina deliciosa comida mexicana”, sostuvo a Latina Magazine.

El comediante Louis C. K., cuyo nombre real es Louis Szekely, nació en México el 12 de septiembre de 1967; su padres es mexicano y su madre es estadounidense. El artista radicó en la capital del país hasta que llegó a los siete años de edad y luego se trasladó a EUA. “Toda mi familia por parte de mi papá vive todavía en México. A pesar de que esa parte de mi familia nunca me tratara como extraño, yo me he sentido como tal”, dijo en una ocasión a la prensa internacional.

El rapero Kid Cudi, intérprete de rolas como Day’n’Nite y The Scoots, ha hecho a un lado su nombre original que revela sus raíces mexicanas y afroamericanas. Él se llama Scott Ramón Seguro Mescudi. De acuerdo con datos del censo, su bisabuelo Charles Mescudi migró de México a Ohio.

La cantante y activista Joan Báez es hija del fallecido físico Alberto Báez, nacido en el estado de Puebla. Cuando cumplió dos años, Alberto se fue a vivir a Brooklyn y décadas después trajo al mundo a Joan. Quien también tiene sangre mexicana es la cantante Camila Cabello, hija de una madre cubana y un padre mexicano,

Alejandro Cabello. La intérprete de Havana viajaba de ida y vuelta entre su ciudad natal y la Ciudad de México hasta los 6 años, cuando se fue a los Estados Unidos. En su última presentación en el Palacio de los Deportes, Camila y su padre cantaron en el escenario el tema México en la piel, con un grupo de mariachis.