Guillermo Almada lamenta tantas bajas en los Guerreros

Guillermo Almada fue claro al confesar que en el partido de ayer ante el Atlas, simplemente que no pudieron repetir la actuación de cotejos anteriores, al contar con un plantel muy limitado, debido a muchas circunstancias.

"No hicimos lo que no veníamos haciendo, porque no tenemos jugadores" indicó el técnico de Santos Laguna "los que teníamos hoy disponibles, eran los únicos con muchos juveniles".

Agregó que debido a las bajas que tuvo debido a lesiones y contagios por el COVID-19, implicó una automatización y trabajo en su plantel, sin poder jugar con una línea de 3 centrales al fondo.

"No teníamos a (David) Andrade ni Betsiel (Hernández) y la cantidad de jugadores que nos falta, nos quitó un poquito esa idea, porque insisto, no tenemos los jugadores para el desequilibrio por las bandas, tanto (Jonathan) Díaz como (Josecarlos) Van Rankin son laterales, su primera fortaleza es marcar y después la proyección. No teníamos jugadores de esas características" describió en cuanto a jugar con línea de 4.

El charrúa confesó, que la formación inicial de Atlas los sorprendió, ya que pensaron que tendrían otra idea de juego, sin llegar a criticar el accionar de los tapatíos, recalcando que también les faltó profundidad en los últimos 20-25 metros, para generar una situación más para poder concretar.

19 PARTIDOS seguidos de Liga MX o liguilla tiene Guillermo Almada sin perder en el Estadio Corona.

Explicó además, que a Gael Sandoval y Brayan Garnica los quiso meter en el entretiempo, pero "no quise a castigar a los muchachos que salieron y estaban haciendo un buen partido, tratamos de darle variedad por las bandas ya que tenemos muchas bajas, la idea era que generaran desequilibrio y eso me ha gustado, tener un poquito más de claridad por ahí".

También Almada recalcó que tras la doble jornada que tuvieron optó por sacar a Julio Furch, a quien se le vio cansado porque ha tenido mucha continuidad, pero por las circunstancias tampoco ha podido contar con su paisano Octavio Rivero, dejando en claro que confía en el "Emperador" para que vuelva a estremecer las redes en los siguientes partidos.

Del futuro inmediato mencionó: "lo primero, es que recuperemos a los que tenemos de bajas para contar con el máximo potencial que tenemos y después, seguir trabajando. Seguramente Necaxa va a ser un rival duro como lo fue ante Monterrey".

Con la seguidilla de partidos y con un grupo pequeño, donde por más que confía en la capacidad de sus juveniles, la situación es complicada, aunque después del duelo ante los Rayos, tendrá más tiempo para tenerlos listos. También Édgar Games presentó un problema y no lo pudo utilizar.

"Nos vamos con un sabor amargo, por más que tuvimos el control y generamos situaciones de riesgo nos faltó crear más peligro, pero hicimos lo que pudimos con los que teníamos adentro", agregando que esto se suma al triunfo que les arrebató La Pandilla hace una semana, así como las que no pudieron concretar en la capital del país en el complemento ante América.

El estratega interino del Atlas, Rubén Duarte, dejó en claro que ante Santos supo transmitir correctamente lo que el técnico Diego Cocca les pidió.

"El mérito es de los jóvenes, trabajamos muy bien durante dos días para este partido y vimos un trabajo de mucho desgaste, hay mucho por hacer, pero mostraron una cara diferente los muchachos".

Agregó que tanto en lo personal como en lo colectivo, aprovecharon la gran oportunidad brindada, ya que siempre trabajará en la institución para cuando lo requieran, ya que es su función.

"Estamos contentos, satisfechos no porque uno siempre busca el triunfo, sumar de a tres (unidades), pero los muchachos hicieron un gran esfuerzo y trabajo, se fajaron y es el mérito de poder rescatar un punto".