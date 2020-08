IP impulsa obra de drenaje pluvial

Impulsa Fomec un ambicioso proyecto de drenaje pluvial para la mitad de Torreón, que abarcaría toda la zona suroriente de la ciudad. "Es una solución para el 50 por ciento de la ciudad", explicó Alberto Allegre del Cueto, presidente de Fomec (Fomento Económico Laguna de Coahuila); "creemos que es muy necesario, sobre todo porque está enfocado a la parte donde no se presentan los mayores problemas con las lluvias extraordinarias".

El organismo de fomento a la inversión en la región ha sostenido reuniones con el Gobierno del estado de Coahuila para plantear esta necesidad. En este sentido, Allegre señaló que se aprobó el recurso dentro del comité del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) para realizar el proyecto ejecutivo, pues se presentó solamente un proyecto conceptual con diversos parámetros para evidenciar los requerimientos.

"Se aprobó el monto para poder hacerlo y comenzar a ejecutarlo, es un proyecto que va a llevar bastante dinero; la ejecución de la obra se pretende que sea en etapas, no es para hacerse en un año, es para empezar a resolver esos problemas. Se espera que el proyecto cuente con todos los lineamientos para acceder a fondos federales", expuso.

El empresario indicó que en el ámbito del Gobierno del estado y del Municipio no hay suficientes recursos para esta obra, de ahí que se busquen los recursos en el rubro federal, aunque admitió que en esta administración también ha sido a cuentagotas este tipo de inversiones.

El presidente de Fomec dijo que no se tiene aún definido el monto que se requeriría para una obra de esta magnitud, pero confió en que el proyecto ejecutivo arroje este dato a la brevedad. No obstante, indicó que "sí estamos hablando de varios cientos de millones de pesos; podrían ser alrededor de 800 millones, no lo sabemos con exactitud hasta que se tenga listo el proyecto".