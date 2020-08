Lagunero se luce en torneo de golf en Florida

na actuación muy destacada, logró el joven golfista lagunero, José Antonio Safa Grajeda, dentro del torneo Reunion Summer Junior Open, realizado días atrás en Orlando, Florida, con la presencia de jugadores de primer nivel, procedentes de todo Estados Unidos.

El juvenil jugador que se ha hecho en el Club Campestre Torreón, ha demostrado grandes avances en su juego, luego de brillar en el competitivo Torneo Anual del club de La Rosita durante su edición 2019 y ahora compitiendo al máximo nivel en los Estados Unidos, dentro de ese torneo en la Florida, que pertenece al Hurricane Junior Golf Tour, considerado un importante semillero rumbo a la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA, por sus siglas en inglés).

Con apenas 17 años de edad, José Antonio da pasos importantes en el golf y platicó a El Siglo, sus inicios en este competitivo y exigente deporte: "empecé a jugar a los cinco años, iba a seguir a mi papá por el campo cuando jugaba con sus amigos y entonces mi abuelo me regaló un bastón, empecé a golpear la pelota y me metieron a la academia del Club Campestre Torreón, empecé a jugar la gira de la Zona Norte y pasé por las categorías 7 y menores, 8 - 9 años, 10 - 11 años y la 12 - 13. Al pasar a ser jugador juvenil, mi papá decidió enviarme a una academia en Estados Unidos y estuvo allá un año en el que mejoré mucho mi golf, crecí en mi físico y me ayudó mucho para jugar ya saliendo de las marcas azules", relató.

"Regresé a México y jugué nuevamente la gira de la Zona Norte, donde me fue muy bien, ganamos la gira como equipo y estuve a la cabeza del ránking, fui al torneo Inter Zonas, aunque me lastimé la muñeca y jugué muy mal ese torneo. En verano me recuperé y regresé a la academia, donde le dije a mi papá que me quería quedar todo el año para completar mi preparatoria en Estados Unidos, él aceptó y acá sigo, siento que sigo mejorando, estoy rankeado número 11 en México, he ganado dos torneos, he tenido varios Top Ten, quedé cuarto en un torneo nacional y jugué el Torneo Anual del Campestre Torreón, es el primero que juego y es una experiencia que no se me va a olvidar", dijo emocionado "Toñito" Safa.

Durante el pasado mes de julio, le llegó un rutilante reto que logró superar con temple y autoridad, adjudicándose el segundo lugar de un competitivo certamen nacional en los Estados Unidos, donde tuvo una segunda ronda cercana a la perfección: "el torneo se llamó Reunion Summer Junior Open, fue en Orlando, Florida, donde quedé en segundo lugar, con score de 3 golpes bajo par de campo. El primer día tiré 73 y el segundo día tiré 68, hubo un field de 47 jugadores y me sentí muy bien", apuntó.

Con la reactivación de los torneos de golf en los Estados Unidos, José Antonio Safa Grajeda tendrá más oportunidades de mostrar la calidad de su golf y de poner en alto el nombre de La Laguna.

17 AÑOS de edad, tiene José Antonio Safa Grajeda, quien empezó a jugar desde los 5.